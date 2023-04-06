怪胎似華蓋星。華蓋星在紫微斗數，代表孤傲、孤寂，是顆特立獨行的星曜，若遇貴人，定是飛黃騰達；但若流年遇「華蓋」又逢煞，常會突然地意志消沉且精神苦悶。

魯迅有首《自嘲》詩，首四句是「運交華蓋欲何求，未敢翻身已碰頭。破帽遮顏過鬧市，漏船載酒泛中流」。其實魯迅本身也是難得的人才，所以他才體驗到，華蓋運雖好，輪到他頭上，就要給罩住，要碰釘子，倒了大楣！

鄭中基有首歌叫《怪胎》也很特別，易家揚作詞，歌中不斷重複唱出：「別愛上我，我這種怪胎／像原始人活在新時代／外表叛逆但心不壞／不輕易戀愛／我相信永遠不存在」。

許多人也許看不慣怪胎的外表，但他們的心不壞。在科幻世界，怪胎就是異形。Ridley Scott 執導的電影《普羅米修斯》（Prometheus），片末的異形是男人喝了神祕的黑水，與女人交媾後形成的，剖腹而出時尚是個小怪，最後變成一條巨大的八爪異形。

這樣的情節，是否可以給港人一些啟示？2014年香港 「佔中行動」和2019年「反修例運動」的眾多年輕學生，全都是香港回歸前後出生，而香港回歸的所謂「一國兩制」，是中國與香港的結合，中國是男人，香港是女人，而男人喝下的「神祕黑水」，可能就是八九民運、六四 事件。回歸後出生的香港年輕人，都一直受到「神祕黑水」的哺育，每年都有紀念六四的燭光晚會，每星期都有這樣或那樣的示威遊行 ，到後來他們已匯聚成一條巨大的八爪異形。

未來會是怎樣？正如鄭中基的歌所唱的：「別愛上我，我這種怪胎／我的人生一路在修改」，他們還在變，也許變成美女。湖南方言的「怪胎」，是褒義，指的正是漂亮的女人。