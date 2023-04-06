「我大女兒又乖又好，不必我開聲，她都會主動溫習、做功課、練琴。嘻嘻！她考全級第一啦！兩個女兒都是我生的，不知為何，小女兒就不怎麼樣，沒什麼拿手的，打機、頂嘴就最厲害了！」

每次當我聽到有爸媽如此這般評論自己的子女時，我就禁不住皺眉頭。這類爸媽終日喜歡把子女作比較，誰乖誰強就寵誰，壓根兒忽略了每個孩子都是獨立個體，每個人會有不同的興趣和能力。爸媽更完全忘卻了對每個孩子的愛應該是無條件的。

某家庭有兩個兒子，長子自小專注力弱，活動力卻強，終日喜歡跳蹦蹦地玩個不停，學業成績向來差勁，爸媽歸咎於他貪玩懶惰，經常向他施以體罰。但這個孩子卻越打越頑劣，態度更不合作，媽媽打他嘛，小小年紀竟然懂得還手，媽媽氣壞了，打他時就更失控了。

這個孩子12歲時，已經長得比媽媽高，身體也強壯，媽媽打不過他，竟然找來爸爸合力把長子用繩子綁起來打……。

比長子年幼兩歲的次子天性較溫文，從小喜歡安靜地看書，學業成績保持優異，爸媽對他寵愛有加，並時常慨嘆：「幸好上天賜我地一個優秀乖孩子，另一個就別提了！」

若干年後，兩個兒子踏進青春期，其中一個出了岔子，他的精神狀況有異，最終轉介到精神科接受診治，這個孩子竟是爸媽的寶貝次子。

次子哭訴著多年憋在心底的鬱結，他從小目睹哥哥被爸媽狠打，心裡極度恐懼，他要拚命考到好成績，就是怕會步哥哥後塵，心理壓力極重。談到那次聽到哥哥被綁起來時，淒厲喊救命的聲音，年輕人泣不成聲。