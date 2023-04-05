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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

打小人

〈太平山下〉赫連擁

讀了一則港聞，提到這年頭「打小人」的神婆既有執照也有在繳稅。讓我想起我在美國認識的那位嫁給香港人的中國朋友，她每次回港只要有時間，就會去鵝頸橋打小人。

我是從這位熟人口中得知，其實「打小人」這樣的傳統習俗由來已久，是「香港非物質文化遺產」。鵝頸橋打小人也早就是香港旅遊團會帶隊體驗的節目之一，可惜我早期跟過的幾次旅行團，並未包括這樣的行程。

所以到底靈不靈啊？我問過她，她說有時候行，有時候打完了卻更倒楣……！聽完我大笑，哪裡還敢再去？

「不去怎麼知道我的命是否比對方硬？」她說只有對方八字比她重很多的時候，才會「不怎麼靈」。那個所謂的「倒楣」竟被她視作是一種擋煞之後的「後勁」，否則說不定可能更加倒楣！

應該是被反噬了吧？我對她的說法持懷疑態度。她反問我怎麼知道什麼叫「反噬」，我說我看漫畫得來的常識，這話也惹得她笑了很久。

我有時想，這「小人」該怎麼定義？應該認定了對方是個小人，而且是有意對自己造成損害的前提下，去打才名正言順吧？那麼，若是碰到一位人人讚譽的君子，卻一臉無辜地陷害了你，手法比小人更高明，且讓人抓不到證據的話，在不在神婆的「業務範圍」呢？

說到底，一個人的利益一旦被侵犯時，應該很容易將之視作是在犯小人。我們是否也有因故被他人視作是小人的時候？哪怕自己內心無比坦蕩。

我於是轉了個話題：「妳在美國報稅，這筆旅遊中的開銷能報嗎？」

宗教捐獻其實沒問題。不過，我每次都會跟會計師商量，看能不能把它列入醫療帳單，當作是看了心理醫生。

香港 醫療帳單 報稅

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