電影 《怪胎》是台灣第一部全程使用iPhone拍攝的劇情長片，由廖明毅擔任導演 、編劇、攝影和剪接，並由林柏宏和謝欣穎領銜主演。在2020年台北電影節特別放映。

該片講述兩個患有嚴重強迫症的男女，相遇後發展出的愛情故事。只看故事大綱，是一部台灣常見的小情小愛電影，然而如何在常見命題玩出不同味道，讓觀眾有全新體驗，正是其出奇制勝之處。

以片名而論，「怪胎」是怪異物，即所謂畸形的、外形不符合其同類的基本特徵。電影的「怪胎」是行為有異常的人，但歷史上的十大怪胎，都是外形有異常的人。茲舉兩個例子：一個是象人，生於19世紀，名叫Merrick，因患上變形桿菌綜合症，五歲時肢體就異常肥大，但不用擔心他的生活有問題，象人在22歲時加入雜技團，待遇很好，還賺了大錢。

另一個怪胎是19世紀時出身於波蘭，由正常父母所生，名叫Bibrowsky，患有多毛症，是一種罕見的基因變異性疾病，全身被厚達六吋長的毛覆蓋；他四歲時被一個德國 人發現，給他取名Lionel，意思是獅面人。但他長大後並沒有被當成野獸般展覽，而是一個衣著入時，會講五國語言的文化人。

可見怪胎雖怪，也不一定是壞事。怪胎在英文稱為freak，這個英文字，從形體上之怪，擴展至任何行事怪誕、行為反常的，都是freak。英文的freak of fate，就是好運，因為好運是不尋常的。這句英文的最佳翻譯，應是「運交華蓋」。

華蓋星是中國天文中的星官之一，屬紫微垣，但在命相學上，華蓋星形狀如寶蓋，命中如有官印，遇之為翰苑之尊，文采俊秀；但華蓋逢空，則會遁入空門，所以是顆怪胎星，是好是壞，見仁見智。