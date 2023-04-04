他曾經有過懷疑，是否命中注定畢生都逃不過女性的操控？

他在家中排行最小，比他年長的三個姊姊既疼他，卻又會為難他；他太習慣聽命於她們的指令了。

年輕時，他甚有女人緣，毋須費絲毫心思，女生們都愛繞著他轉，最後，他選了其中一位大學同學為妻；嚴格來說，該是太太主動選他，只要略為配合，結婚、生子、買屋、買車等事情，都會逐一實現，毋須他周章傷神，皆因他有位能幹的太太。

命中注定，他的家一屋都是女性。太太先後產下兩個女兒，他們請了兩位女傭照顧小孩；太太的母親經常會自動請纓前來看BB，而自己的母親也從來不是省油的燈，照顧孫女這件事又怎能缺了她？

回家一屋子都是女性，料不到回到公司也逃不過宿命，他的老闆也是女人，還是個精明無比的單身女人，畢生嫁給事業的工作狂當老闆，那是多麼倒楣的事情啊，他疲於奔命。

回到家都不能鬆一口氣，有些時候，他需要在平台獨自坐一會兒，整頓好情緒才敢走進家門。

果然，又是吵個不休。大女兒鬧彆扭不肯吃飯，岳母堅持要餵她，多吃得一口也是好的，太太卻阻止她，批評她把孫女寵壞，岳母臉頰通紅反駁…房裡傳來了小女兒的哭聲，工人姐姐手忙腳亂，他想把女兒抱過來時，手機 就響起，是他的母親打來告狀，告訴他中午她來突擊檢查時，發現他的兩個工人在偷懶…。

他受夠了，於是狂吼起來，「妳放過我吧！」說罷旋即跑進房童，猛力把門關上！那邊太太撇嘴說：「這個被女人寵壞的男人，身在福中不知福。」