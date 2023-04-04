我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

幸福的男人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他曾經有過懷疑，是否命中注定畢生都逃不過女性的操控？

他在家中排行最小，比他年長的三個姊姊既疼他，卻又會為難他；他太習慣聽命於她們的指令了。

年輕時，他甚有女人緣，毋須費絲毫心思，女生們都愛繞著他轉，最後，他選了其中一位大學同學為妻；嚴格來說，該是太太主動選他，只要略為配合，結婚、生子、買屋、買車等事情，都會逐一實現，毋須他周章傷神，皆因他有位能幹的太太。

命中注定，他的家一屋都是女性。太太先後產下兩個女兒，他們請了兩位女傭照顧小孩；太太的母親經常會自動請纓前來看BB，而自己的母親也從來不是省油的燈，照顧孫女這件事又怎能缺了她？

回家一屋子都是女性，料不到回到公司也逃不過宿命，他的老闆也是女人，還是個精明無比的單身女人，畢生嫁給事業的工作狂當老闆，那是多麼倒楣的事情啊，他疲於奔命。

回到家都不能鬆一口氣，有些時候，他需要在平台獨自坐一會兒，整頓好情緒才敢走進家門。

果然，又是吵個不休。大女兒鬧彆扭不肯吃飯，岳母堅持要餵她，多吃得一口也是好的，太太卻阻止她，批評她把孫女寵壞，岳母臉頰通紅反駁…房裡傳來了小女兒的哭聲，工人姐姐手忙腳亂，他想把女兒抱過來時，手機就響起，是他的母親打來告狀，告訴他中午她來突擊檢查時，發現他的兩個工人在偷懶…。

他受夠了，於是狂吼起來，「妳放過我吧！」說罷旋即跑進房童，猛力把門關上！那邊太太撇嘴說：「這個被女人寵壞的男人，身在福中不知福。」

手機

上一則

美食化解偏見 中餐旅美記秀酸甜苦辣

下一則

最難是連理（下）

延伸閱讀

秦嵐3字默認與魏大勛姊弟戀？網：狀態就像戀愛中女人

秦嵐3字默認與魏大勛姊弟戀？網：狀態就像戀愛中女人
盈盈半水間（三）

盈盈半水間（三）
上海28歲教練娶50歲富婆 獲贈房+保時捷 「我們是真愛」

上海28歲教練娶50歲富婆 獲贈房+保時捷 「我們是真愛」
盈盈半水間（二）

盈盈半水間（二）

熱門新聞

坂本龍一曾到台灣宣傳。圖／威視提供

不敵癌症病魔 日本音樂大師坂本龍一病逝

2023-04-02 09:08
黛安∕圖

真心換絕情（下）

2023-03-28 02:02
黛安∕圖

真心換絕情（上）

2023-03-27 02:02
作家張良澤在台南歸仁港墘農場參加催生台灣文學國家園區設立活動。(記者修瑞瑩／攝影)

台灣人太愛吃？作家張良澤：台灣不能只有吃像豬一樣

2023-03-28 07:00
吳孟芸∕圖

後窗的祕密

2023-04-01 02:02

想逃離過去的悲劇

2023-03-30 02:01

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播