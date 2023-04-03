佛法所講的五欲，如色、聲、香、味、觸，是針對我們的感官，而人世間五欲，即財、色、名、食、睡，誘惑力也極大，更加令人難以自拔。有所謂「財色名食睡，地獄五條根」，值得令人深切警惕。

世間凡夫莫不貪財、貪色、貪名、貪食、貪睡，背後都是「貪」字作祟。但這五貪之中，除了貪名之外，其餘四貪，都是一些原始欲望發酵，獨是「貪名」比較複雜，是一種很特別的「貪」。

有所謂三代之下，莫不好名。莊子形容人生的三大境界﹕「聖人無名，神人無功，至人無己」，聖人不及神人，神人不及至人。但一旦求名，便做不了聖人。

三代以前，遍街聖人，大家都不爭名。名聲是外來的，喜好名聲是需要別人肯定一己的價值，是一種虛榮，也代表自我的虛怯，甚至自卑。人總是希望受人賞識，怕人輕視，而一旦有了名聲，至少可安穩地保護了自尊。

「名」的好處，不僅有心理滿足感，它還可以衍生、變身，因為有名而跟著有了權位。「權位」之「權」是權力、權勢，「位」是職位、地位。而「權」與「位」之間，又可以有不同組合，例如有權有位（現今的習近平 ）、有權無位（昔日退休 後的鄧小平）、無權有位（末代皇帝溥儀）、無權無位（尋常百姓）。

權位有高有低，低至小小的單位主管，高至一國的領導人。凡是有權位的地方，就會有人出來爭奪，這在人類歷史上屢見不鮮。權位的吸引，在於它具有支配別人的力量，以及屈指難數的附帶利益。本來名實相符，或權位相符，問題不大。處高位的掌權人，只要應付裕如，就可以做很多好事。問題是位居要津而力不勝任，是否還肯退位讓賢？