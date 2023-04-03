孩子愛親近哪類型爸爸？

那個星期六早晨，有幸被邀到北角區一間小學任親子 講座演講嘉賓，感覺奇妙。

姑勿論是哪個年代，爸媽都會碰上如出一轍的難題：隨著年歲增長，孩子變得愈來愈反叛，怎麼辦？爸媽愛孩子，但雙方的距離卻愈來愈遠，心痛！孩子有情緒和行為問題，該怎樣處理？

難題依舊，但有個現象是我喜見的。十多年前，親子講座的觀眾幾乎是清一色女性，但今天，「湊仔是師奶輩的事情」的陳舊觀念已不復見，成功的親子技巧是有賴爸爸和媽媽同心合作的，那天，來聽講座的，有不少爸爸呢。

我誠心誠意告訴媽媽們，「妳丈夫不是什麼都不管，是不敢管，妳和孩子手掌是肉，手背也是肉，出聲幫哪邊說話都死定。」我瞄到有爸爸在點頭。

離開學校，我跳上很久沒乘過的電車，坐在樓上最後一排欣賞風景。前面剛好坐著一位年輕帥哥爸爸和大概六歲的兒子，男童依偎著爸爸，看得出這對父子感情非常融洽。男童全程都不停嘴發問很多問題，難得爸爸一直溫柔地回答，絲毫沒有煩厭的表情。我不禁給他們舉起大拇指，這位爸爸真棒！

我們家的爸爸被友人捧為「為食專家」，但在挑選食肆這一環，卻往往另有其人：「爹地，今晚我帶你去吃『湊湊火鍋』！」這家連鎖台式店果然環境舒適，食物出品精緻。身旁的老爹只要盯著兒子瞧就會笑彎了眼，其實吃什麼也沒相干。

「吃飯時可不可以不要講話？」後面突然傳來有位爸爸對準兩個小孩的嚴厲斥罵。這類蠢爸爸，白白浪費了跟孩子儲存快樂記憶的機會呢。