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〈會笑媽媽〉鄧藹霖

有就讀某男校的孩子回家跟爸媽說：「今日很累，要在操場揮手兩小時。」這天，原來是歌神許冠傑回母校跟師弟們拍MV。

爸媽聽後極為雀躍，他們老早已買了四張許冠傑演唱會門票，準備帶公公婆婆一起去欣賞呢！「孩子，怎麼你沒早點跟我說？」媽媽是想抓緊機會跟偶像打卡吧，豈料小孩聳聳肩說：「我不知道呀，我只認識姜濤跟Anson Lo（盧瀚霆）！」

年代翻了又翻，不論屬於哪個年代也好，好歌就自有知音友。我認識不少年輕人會聽的Beatles、Rolling Stones、Queen。我們自稱為長輩的一群，也絕不該故步自封，咬定以前的歌好聽；其實新人輩出，當中有不少人是才華橫溢，極具音樂天分。

很喜歡林家謙，人如其名，謙厚而實力更雄厚，是那種默默耕耘型，他的音樂才華是有目共睹的。比他還要年輕的MC張天賦，也是我經常會重複翻聽的歌手，他那些高音部分，時常會讓我起雞皮疙瘩。不能小覷的還有年齡只有23歲的創作歌手Gareth. T湯令山，雖然他並不是Jackson Wang王嘉爾類型的帥哥，但他的魅力已夠可愛了。

至於外國歌手方面，我最喜歡英國創作歌手Harry Styles和Ed Sheeran，女歌手則喜歡美國創作歌手Miley Cyrus，她的《Flowers》一曲，讓天下間所有失戀的人都有共鳴。不過，這些年我聽得最多是John Legend，看他人琴合一地唱《All Of Me》，我被融化了。

香港也有不少人琴合一的音樂天才，看他們表演是一種高度的享受，其中一位是周啟生，難得這位朋友能保持「forever young」的體力和心力，對音樂從未放棄追尋夢想。

周啟生及其樂隊，將與香港大都會流行樂團於Y Theatre有一場公開演出，知音友切勿錯過。

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