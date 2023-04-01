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談「妖」

〈六合飛翔〉岑逸飛

《禮記•中庸》有這麼一段：「至誠之道，可以前知。國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽。見乎蓍龜，動乎四體。禍福將至：善，必先知之；不善，必先知之。故至誠如神。」

所謂「前知」，是預知未來。禎祥是吉祥的預兆。蓍龜是蓍草和龜甲，用來占卜，商代用龜甲，周代用蓍草。四體是手足，「動乎四體」，即舉手投足，指動作儀態。倒是「妖孽」，該作何解？究竟妖孽、妖精、妖魔、妖怪，有何分別？各種名稱，前面都用一個「妖」字，後面用不同的字，這是中文的講究。

「妖」字古稱一切反常怪異的事物或現象；也是迷信傳說中稱害人的怪物。引申為禍害。「妖是不祥的，如：妖氛（不祥的雲氣）；妖星（古代指預兆災禍的星，如彗星）；妖祥（凶兆和吉兆）；妖服（不祥之服）等。其實「妖」這個字據說來源於「夭」。「夭」的甲骨文是一個姿勢怪異的人型，有人說這是在跳舞，也有說這是死屍。

愚見認為，所謂妖怪、妖魔、妖精，應是程度之分，妖怪之「怪」，是鬼怪，是妖術最低的，提升到具有魔力級別，便成妖魔，而妖魔的最高層次，則是妖精。至於那個「妖」字，作為名詞，只是比魔低級的靈異物體，但「妖」作為形容詞，便是妖豔、妖媚、妖冶，雖是帶點邪，畢竟具有吸引力。例如「妖言」必是動聽的言辭，所以才能惑眾。

「妖」甚至可以是褒詞。毛澤東的《沁園春》有云：「須晴日，看紅妝素裹，分外妖嬈。」紅裝原指婦女豔裝；素裹原指婦女淡裝，這裡是借用來形容雪後天晴，紅日和白雪交相輝映的壯麗景色，而「分外妖嬈」，便是格外的豔麗多姿了。

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