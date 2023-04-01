住在西營盤的那兩周，是港式菠蘿包吃得頻率最高的一段時間，那裡有一條叫「正街」的主要幹道，滿長的、斜度很高、人流也很旺，一路上兩旁交叉的小路裡還有很多小店，菠蘿包就是在裡面發現的。

那家菠蘿包的特別之處是裡層是黃色的，想必是麵粉裡加了雞蛋，好吃極了。西營盤屬於老區，洋溢著接地氣的煙火味，每天下班走在正街上都忍不住拐去麵包店買紅豆菠蘿包。

兩周後搬去灣仔居住，很快找一家傳統麵包店，下班過去經常看到剛出爐的一盤盤菠蘿包，香氣撲鼻。有時候去港式茶餐廳吃飯，也是點茶餐廳裡的招牌菜「冰火菠蘿油」，熱的菠蘿包中間夾一塊冰凍的奶油片，外熱內冰。

輕輕地咬上一口時，表面那一層金黃色的酥脆、中間那一塊香滑濃郁的奶油、加上鼻尖下嗅到的烘焙後的香氣，全部融化在口中、香甜在心裡，連偶爾散落在碟子裡的酥脆塊，我都會習慣地用湯匙收集後再送進嘴裡。

被菠蘿包初次吸引的地方，是在日本 大宮市地鐵站 的一個麵包店，寬闊的櫃台裡面，一排排各式各樣的麵包整齊地擺放在盤子上，放眼望去最下面一排最右邊的一個盤子裡有一種圓形的麵包，淡綠的顏色，菱形的花紋，透過玻璃散發出迷人的清新與淡雅，十分誘人，前面的小牌子上寫著日文，翻譯過來更確切地應該叫甜瓜包或哈密瓜包，那時候相比其他90或100日元的麵包，130日元的價格是貴的、也是被瞬間記住的。

後來吃過幾次，好吃到入心坎。日式菠蘿包表面有一層細砂糖以及中規中矩的花紋，美觀又漂亮，而港式菠蘿包表面凹凸的脆皮狀一般不刻花紋，口感濃郁又香甜，各有千秋。

在上海工作的時候，辦公樓在環球金融中心，下班後時常彎去國金中心的翠華餐廳買菠蘿包。有一次日本同事和子小姐到上海出差，當天我帶她去辦公樓隔壁金茂大廈裡的一家港式茶餐廳吃午飯，我點了菠蘿包，一份三只、拳頭般大小、精美小巧、十分可愛，一端上來就吸引到了和子小姐，一個勁地說：「可愛、可愛」，一邊拍照一邊端看，她的眼神讓我想起初見菠蘿包那個瞬間的自己。

隔了兩天的一大早剛到辦公室，和子就興匆匆地跑過來告訴我，她昨晚上了金茂大廈88層觀光 廳，下來後一個人又去吃了菠蘿包。畢竟在日本，哈密瓜的地位如同「法拉利」，日式菠蘿包自然是受到人們廣泛喜愛的，所以，面對和子的興奮和誇張，我一點兒也不奇怪。

疫情期間回上海前，去舊金山市區指定的東華醫院做核酸，那天在院外的街道上閒逛時路過兩家麵包店，在裡面見到了港式菠蘿包，那模樣那味道，那麼的熟悉，也是忍不住買了一些。

世上好吃的東西千千萬，而我們自己的菜單目錄裡，總會留有那麼幾樣，是洋洋灑灑行走在不同的城市、遇見和經歷後留下的記憶，那些吃不厭的美味，變成了喜好，也變成了那一分值得守住的情懷。