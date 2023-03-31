不是誰都能拿文人的菸斗

在海外小書店，能找到的中國作家，只有阿城、木心、汪曾祺，這是中國文學圈三隻著名的菸斗。菸斗不是什麼人都可以隨便拿，就算你有文化也不行。有文化沒性靈，菸斗拿在手裡，像拿著茡薺或芋頭，那怎麼拿？怎麼拿都彆扭，都做作，沒有阿城、木心、汪曾祺拿得自然，拿得到位，一看就是大拿。

拿菸斗就是拿道具，你要進入那個文藝氛圍，沒有道具真不行。你非得像阿城那樣穿上民國青衫，或者像木心那樣穿上黑呢大衣，最好在屋角點上張愛玲的沉香屑，第一爐香。屋子也不要太敞亮，就類似於上海灘外白渡橋附近木心住過的德國 老洋房，有點陰暗，狄更斯小說裡那種暗。再放上點爵士樂 ，拉格泰姆或者黑暗王子邁爾斯，然後緩緩拿起菸斗，青煙嫋嫋，那個味道就出來了。

搞文藝的人內心都有一個藝人在表演，表演沒有道具那怎麼演？阿城、木心、汪曾祺，就是借助菸斗做道具，拗一個老年文藝男造型，或者擺一個資深鳳凰男人設。

這種表演自己既是演員又是導演 ，所以一切全靠自己。一定要懂得拿捏分寸，演過了頭就是戲精，欠火候就成猥瑣，演好了是圈粉無數的老司機，演砸了就變成摳腳大漢辣眼睛。

張愛玲深諳其道，她說過：「人生就是一個蒼涼的手勢」，什麼手勢？就是擺姿式，拗造型，她這一輩子就是拗了一個漂亮的造型，留下驚鴻一瞥。她後來為什麼離開大陸奔赴海外？就是沒辦法穿旗袍、拗造型了。

阿城、木心也去了海外，木心後來被當成菩薩請回來，在烏鎮住了五年，一直住到死，因為烏鎮給他搞了個故居，要買門票才能進入。我細細看過他的嵌金絲菸斗，與阿城、汪曾祺的菸斗略有不同吧？雖然有不同，三個老成精的老男人卻沒什麼不同，都是《紅樓夢》開篇所說的，「清明靈秀，天地之正氣，仁者之所秉也」。

若生在古代，他們就是陶淵明、李後主、溫庭筠、李商隱，就是秦少游、倪雲林、唐伯虎、祝枝山、李龜年。若生在海外，他們就是但丁、拜倫、雪萊、泰戈爾，就是屠格涅夫、川端康成、東山魁夷、德富蘆花。木心其實最崇拜拜倫，還有卡夫卡，他還亂點鴛鴦譜包辦婚姻，將林黛玉許配給卡夫卡，認為他倆一樣的生肺病，一樣的焚詩稿，很登對。

但是木心注定成不了拜倫，也成不了卡夫卡，他大半生在上海落難，他後來去了紐約，他身上的摩登與洋氣來自上海灘——是的，洋氣，只有上海灘才有，所以他會寫：「流亡是我的美學」。阿城會寫這種令人抓狂的句子？不會，他只會輕聲念叨：「人生在有生之年，不妨多一些東張西望。」汪曾祺也只會暗自竊喜：「家人閑坐，燈火可親」，而木心絕不會這樣說，這樣寫。穿白麂皮靴的木心和穿布鞋的鐘阿城畢竟是不同的，阿城身上只有文氣，沒有洋氣。而生在高郵的汪曾祺則只有文氣，沒有洋氣，更多的是故鄉的鄉土氣。

我寫過汪曾祺傳記，正在寫木心傳記，我要好好寫寫這三隻菸斗。

出國前有朋友送我一隻雲南雕花菸斗，他是在戲弄我，即便銜著菸斗不放，我也絕對做不了阿城，當然更成不了木心。我和他們，差的不止是一隻菸斗。東施效顰或照貓畫虎，只能徒增笑料耳。