我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

不是誰都能拿文人的菸斗

〈心有所感〉陶方宣

在海外小書店，能找到的中國作家，只有阿城、木心、汪曾祺，這是中國文學圈三隻著名的菸斗。菸斗不是什麼人都可以隨便拿，就算你有文化也不行。有文化沒性靈，菸斗拿在手裡，像拿著茡薺或芋頭，那怎麼拿？怎麼拿都彆扭，都做作，沒有阿城、木心、汪曾祺拿得自然，拿得到位，一看就是大拿。

拿菸斗就是拿道具，你要進入那個文藝氛圍，沒有道具真不行。你非得像阿城那樣穿上民國青衫，或者像木心那樣穿上黑呢大衣，最好在屋角點上張愛玲的沉香屑，第一爐香。屋子也不要太敞亮，就類似於上海灘外白渡橋附近木心住過的德國老洋房，有點陰暗，狄更斯小說裡那種暗。再放上點爵士樂，拉格泰姆或者黑暗王子邁爾斯，然後緩緩拿起菸斗，青煙嫋嫋，那個味道就出來了。

搞文藝的人內心都有一個藝人在表演，表演沒有道具那怎麼演？阿城、木心、汪曾祺，就是借助菸斗做道具，拗一個老年文藝男造型，或者擺一個資深鳳凰男人設。

這種表演自己既是演員又是導演，所以一切全靠自己。一定要懂得拿捏分寸，演過了頭就是戲精，欠火候就成猥瑣，演好了是圈粉無數的老司機，演砸了就變成摳腳大漢辣眼睛。

張愛玲深諳其道，她說過：「人生就是一個蒼涼的手勢」，什麼手勢？就是擺姿式，拗造型，她這一輩子就是拗了一個漂亮的造型，留下驚鴻一瞥。她後來為什麼離開大陸奔赴海外？就是沒辦法穿旗袍、拗造型了。

阿城、木心也去了海外，木心後來被當成菩薩請回來，在烏鎮住了五年，一直住到死，因為烏鎮給他搞了個故居，要買門票才能進入。我細細看過他的嵌金絲菸斗，與阿城、汪曾祺的菸斗略有不同吧？雖然有不同，三個老成精的老男人卻沒什麼不同，都是《紅樓夢》開篇所說的，「清明靈秀，天地之正氣，仁者之所秉也」。

若生在古代，他們就是陶淵明、李後主、溫庭筠、李商隱，就是秦少游、倪雲林、唐伯虎、祝枝山、李龜年。若生在海外，他們就是但丁、拜倫、雪萊、泰戈爾，就是屠格涅夫、川端康成、東山魁夷、德富蘆花。木心其實最崇拜拜倫，還有卡夫卡，他還亂點鴛鴦譜包辦婚姻，將林黛玉許配給卡夫卡，認為他倆一樣的生肺病，一樣的焚詩稿，很登對。

但是木心注定成不了拜倫，也成不了卡夫卡，他大半生在上海落難，他後來去了紐約，他身上的摩登與洋氣來自上海灘——是的，洋氣，只有上海灘才有，所以他會寫：「流亡是我的美學」。阿城會寫這種令人抓狂的句子？不會，他只會輕聲念叨：「人生在有生之年，不妨多一些東張西望。」汪曾祺也只會暗自竊喜：「家人閑坐，燈火可親」，而木心絕不會這樣說，這樣寫。穿白麂皮靴的木心和穿布鞋的鐘阿城畢竟是不同的，阿城身上只有文氣，沒有洋氣。而生在高郵的汪曾祺則只有文氣，沒有洋氣，更多的是故鄉的鄉土氣。

我寫過汪曾祺傳記，正在寫木心傳記，我要好好寫寫這三隻菸斗。

出國前有朋友送我一隻雲南雕花菸斗，他是在戲弄我，即便銜著菸斗不放，我也絕對做不了阿城，當然更成不了木心。我和他們，差的不止是一隻菸斗。東施效顰或照貓畫虎，只能徒增笑料耳。

爵士樂 導演 德國

上一則

果醬女王柯亞 以「台灣香」 摘下世界柑橘果醬大賽桂冠

下一則

科孚島上的親王與公主

延伸閱讀

新州野林市3官員 詐健保不認罪

新州野林市3官員 詐健保不認罪
中國製片人實名舉報學習強國總編輯 遭全網封殺

中國製片人實名舉報學習強國總編輯 遭全網封殺
3月25日美華文藝講座 世報讀者免費參加

3月25日美華文藝講座 世報讀者免費參加
天上掉下《紅樓夢》（下）

天上掉下《紅樓夢》（下）

熱門新聞

清高宗（乾隆）皇帝。圖：pixabay

中國皇帝為「高風險行業」 學者盤點逾90人非正常死亡

2023-03-24 13:54
黛安∕圖

真心換絕情（上）

2023-03-27 02:02
黛安∕圖

真心換絕情（下）

2023-03-28 02:02
作家張良澤在台南歸仁港墘農場參加催生台灣文學國家園區設立活動。(記者修瑞瑩／攝影)

台灣人太愛吃？作家張良澤：台灣不能只有吃像豬一樣

2023-03-28 07:00

回憶美好卻讓人悲傷

2023-03-26 02:00

解開歷史的懸疑

2023-03-25 02:02

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南