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人類做得好過機械人的事

〈每日驚艷〉張宏

晚飯後，一如以往坐到電腦前開始工作。正在鑽研年報、政策報告等文件時，女兒經過，問道︰「何必自己看得這麼辛苦？用ChatGPT幫手便可以了。」

我不禁莞爾，說︰「聊天機械人記得，不等於我記得呀！重要的文件及政策必須自己看過，了解重點，才能記住呢。否則下次開會或者與人辯論時，自己也說不清呀。」還是要用老辦法：眼到、口到、心到、手到。

聊天機械人博覽群書，記憶力驚人，可以把資料變成通暢的文件。問題是，聊天機械人博覽群書，不等於懂得開會、演講；這時候必須自己在腦海組織思路，然後講出來。如果講也講不清楚，別人聽也聽不明，滿腹資料也是徒然。所以，我還是會每一行、每一段自己看，找出重要的句子及字眼，整理成筆記。有了自己的筆記，才能揮灑自如地應用於不同場合。

聊天機械人充滿智慧，可能不久將來就懂得把資料化為聲線，與人對談。但人類有很多事情做得好過機械人，說話就是重要的能力。只要一開口，無論語氣、感情、停頓、引述等，都是人的神奇功能，機械人學也學不來。只要人類不偷懶，從蒐集資料、組織寫作、上台發表都親力親為，機械人也追不上。

ChatGPT

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