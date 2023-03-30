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港人高效精神

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

先前與兒子結伴暢遊東京，為記憶系統增添了一點快樂的回憶，但萬萬料不到旅行終段會出岔子。

回到家甫卸下行裝，我便急不及待欲從背囊取出曲奇餅給老爹品嘗，這款Press Butter Sand餅鬆脆味美，是最熱門的手信選擇，我多麼後悔不在成田機場多買幾盒啊。

唉？背囊呢？我的背囊呢？

天呀！這是一場噩夢嗎？明明是路上不離身的背囊，怎會不翼而飛呢？是落在的士裡嗎？壓根沒印象。噢！對了，一定是忘在香港機場快線的車廂裡，我只拿著除下的外衣和拉著行李箱便下車了，頭也不回。

我愣住了，六神無主，想哭。還是年輕人比我鎮定，他果斷地說：「媽，我們馬上回去車站找！」

在的士內，我既心焦又心傷，這些事情從未發生於我身上，向來自命小心謹慎的我，真的難以接受這個事實。突然記起好友的母親，就是從遺失行李箱開始，赫然發現她患有前期認知障礙症，難道我也……。

到達香港站，我們飛奔到票務處，將情況告知當值人員，他的回應極為專業，先問我拿八達通卡查出閘時間，然後問我從哪個方向的車廂走出，方便追蹤。幾乎是數秒後，他就告知我那列車剛駛回機場，已安排同事幫我找，並請我到旁邊坐下來靜心等候，期間他更走過來安慰我，委實是無言感激。

我垂下頭回過神來慢慢想，究竟我的背囊裏有什麼東西？噢！有我給小狗買的一堆可愛衣物，保證只能在日本才能找到的。我又想哭了……「鄧小姐，找到了！同事正送過來，妳稍等啊！」

我誠心誠意感謝香港機場快線的工作團隊，你們充分發揮港人的高效精神。

機場 香港 日本

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