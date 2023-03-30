談起「格」字，應用廣泛。將「格」字放在第二位而形成的詞，諸如合格、資格、品格、性格、風格；還有，國有國格，商有商格，人有人格。廣東人更把「格」字活用，罵人「賤格」，是相對「貴格」；罵人「衰格」，廣東話的「衰」可不是衰弱，而是「壞」的意思；只是有「衰格」而不見有「好格」，也許世間好人太少。

另外，入室盜竊被界定為「爆竊」，警隊中人便叫「爆格」，這說法貼切。「爆」指爆竊、「格」指間格、單位，如「煙格」。還有所謂「落格」，用來形容藉職務之便，私吞財物的行為。至於「格食格」，是典型的粵語方言，指一種風格克制另一種風格，有「一物治一物」的意思。

清代龔自珍《己亥雜詩》的名句：「我勸天公重抖擻，不拘一格降人才」，「不拘一格」就是不設任何規限，大可「破格」。然則孔子的「有恥且格」是否可以「破格」？我看是可以的，因為他的「格」看似有格，更似超格；他的「格」，筆者的解釋是氣象，他的形容是聖人氣象，那是萬千氣象，沒有固定的「格」。

把「格」固定下來，便成格局。風水、算命、術數都很重格局。風水格局，都以越接近方正為佳，缺角、斜角、凸角等特殊造型都不宜。紫微斗數也講格局，例如破軍在子午坐命，稱為「英星入廟格」，又如泛水桃花格局，貪狼坐命在子宮，或廉貞、貪狼坐命於亥宮，遇陀羅同宮。無論男女總是感情債不斷。

但說到孔子、佛陀、耶穌，為他們算命是多餘的，他們肯定是「破格」，而且不僅破格，他們的「格」是超凡脫俗，難以言喻。