在銀行拿了號碼牌，坐著等待。一位看似中風 癱瘓的年長老伯坐著輪椅，由頭髮花白的女兒推著到櫃檯前。他們講話很大聲，而且行動緩慢，其對話不免傳進耳中。

「我爸爸想在戶口增加一位授權人士，請問是否要看這些文件？」年長的女兒拿出各種文件查詢，銀行職員微笑解釋，女兒再向不能聽清楚的老父說︰「你要簽文件呀！」每句話都重複兩、三次，老父方聽得明白。

職員友善地指著電子簽名屏說︰「請在這裡簽名。」女兒左看右看，不知應簽何處。「哪裡？這裡嗎？」又拿起父親的手，讓他吃力地簽名。三人在桌面、文件、電子簽名屏看來看去，簽來簽去，搞了很久。

我覺得好奇，便與銀行經理談起，原來不少長者客戶都面對「簽名」問題。

有的人運動神經退化，簽名時手部顫抖，每一劃都彎彎曲曲；有的人記憶退化，忘記了以往的簽名。長者到銀行往往出現問題，所以要趁父母頭腦清醒時辦理手續，授權子女一同簽署，「但不必擔心，即使子女一同簽署，也不能私自提取所有金錢，必須長者允許。」

想不到簡單的「簽名」，也會變成高難度動作。如果你仍然記得如何簽名，一揮而就，就是健康的證明。