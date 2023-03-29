緣分這回事很玄妙，難以日常言語解釋，也許我和她此生注定緣來緣去卻緣不盡吧！

先前需要入院動手術 ，剛換了手術袍，獨自靜坐床上等候，護士小姐隨時會前來將我推進手術室裡。心裡正當忐忑不安的一刻，手機 傳來了信息：「親愛的，很久不見了，妳好嗎？」

多年沒見面的朋友，怎會突然於此刻出現？她是心血來潮想起我，又或我倆是心靈相通，她在遠方也能感應我那沮喪的呼喚？雖然只是簡短的交談，但正值手術前一刻，她給予我的安慰無疑是來得正好，這不是緣分是什麼？

歲月一晃而逝，碰上她的一幕卻儼如昨天。念中五那年的暑假，我寄出了一張電台徵求主持人的表格，幸運地獲得了一次試音的機會。那個下午，有個女孩比我還要早坐在商業電台的大堂處，她一直把頭垂下，一眼便看出是個害羞的姑娘。當她抬起頭時，那雙水汪汪的大眼睛瞬間把我懾住了，多麼漂亮的女孩啊！

兩個年紀相若的女生話匣子甫打開，便迅速成為無所不談的好朋友了。

未幾，緣分讓我們再於香港 電台相遇，我們幾乎每天都會相約於電台canteen(食堂)吃餐蛋麵。月初拿到薪水，我們會吃得較豪華，會叫全canteen最昂貴的焗豬扒飯，她照例喜歡加兩個太陽蛋。從此我也深受她的影響，什麼都喜歡添兩個蛋呢！

記不起我們曾有過多少個夜晚通宵聊天、多少次為對方被欺負而相擁痛哭，我們還是活過來了，她有她的女兒，我有我的兒子。親愛的，我們可以何時再聚，一邊吃焗豬扒飯加蛋，一邊談那未完的故事？