在哪跌倒 就在哪站起來

今年度過了一個刻骨銘心的三八婦女節，在懲教署的安排下，到羅湖懲教所探訪在囚年輕女性，跟她們分享個人成長經歷，希望藉此鼓勵她們勇敢面對人生挑戰，振作向前。

探訪過程中，年輕女孩也勇敢地分享她們的故事，有人對犯錯深感懊悔，並邀請在場人士為她作證，決意改過自新，希望獲得家人的原諒。有人因入獄而喪失專業資格，但並沒有自暴自棄，在囚期間積極參與不同課程充實自己，希望將來可以重新出發。她們憑歌寄意，她們的真情深深打動身為母親的我。

她們都是知性的一群，在懲戒的過程中，能認清和接受自己，明白犯錯的原因和後果，吸取教訓，並勇敢地站起來，保持樂觀和自信，積極學習新知識和新技能，裝備自己迎接未來的挑戰。最可貴的是她們懂得欣賞和感激曾幫助她們的人。這班能夠「在哪裡跌倒，就在哪裡站起來」的年輕人，實在值得各方給予她們重投社會的機會。

我十分欣賞懲教人員及駐場社工的熱誠和專業，在她們最艱難的時刻扶上一把。中電十分支持懲教署的更生計畫，由去年開始，先後為在囚青少年舉辦不同的課程、就業 講座、求職工作坊及分享會等，幫助他們規畫人生、融入社會。

犯錯受懲戒絕對不是人生的終點，只要知錯能改、學會欣賞、心存感恩，一定可以邁向光明前路。希望今後有更多人士支持更生計畫，與年輕人一起同行望遠。