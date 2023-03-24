好萊塢華裔影星的香港情

馬來西亞華裔女星楊紫瓊 憑「媽的多重宇宙」一片，技壓群芳，抱得「奧斯卡最佳女主角」小金人，成為首位亞裔影后，寫下歷史。她在頒獎典禮上激動地感謝84歲媽媽與在吉隆坡的家人，以及電影 劇組夥伴，她也不忘感謝香港 、謝謝香港的「大家庭」，「在那裡開始了我的職業生涯，謝謝讓我站在他們肩膀上，助我一臂之力」。

楊紫瓊好一個「吃水不忘挖井人」，她是一位有情有義、重情誼的人。

香港是楊紫瓊的發跡之地。1983年，楊紫瓊來到香港發展，這是她人生的轉折點，她第一次出鏡，就與成龍、周潤發分別合拍手表廣告，然後開始出現在香港人眼前。此後不久，楊紫瓊參加洪金寶、林子祥、葉德嫻主演的港片「貓頭鷹與小飛象」拍攝，接著又出演「警察故事」、「皇家師姐」、「霍元甲」、「蘇乞兒」、「劍雨」等功夫片。

1997年，楊紫瓊打入好萊塢，「007明日帝國」、「臥虎藏龍」等電影作品都贏得很好票房；40年來，楊紫瓊以「打女」形象活躍在銀幕上，對一些武打戲，她不輕易用替身，拍了60多部影視片，獲得「銀幕女俠」美譽。

確實，香港「大家庭」中明星奇才真不少。今年69歲的成龍，香港出生，揚威好萊塢，在香港主打動作片，但他的功夫電影與眾不同，自出品牌「功夫喜劇」。

半個多世紀以來，成龍拍了130多部電影，他的「紅番區」、「尖峰時刻」、「功夫之王」等影片叫好又叫座，成龍的英文名字「Jackie Chan」成了中國功夫的代名詞，紅遍好萊塢。

成龍曾兩次榮獲金馬獎最佳男主角，奪得內地電影金雞獎最佳男主角，還三次贏得香港電影金像獎。2016年11月，成龍獲奧斯卡終身成就獎，他上台發表感言時說：「感謝香港，香港是我的地盤。」

再說李小龍，他出生在美國舊金山，在香港九龍長大，從小學習詠春拳，後來返美在華盛頓大學攻讀戲劇，並開設武館練武術，帶徒弟習武。1970年，李小龍回港主演功夫動作電影「唐山大兄」，又主演了「精武門」、「猛龍過江」、「龍爭虎鬥」、「死亡遊戲」，在影壇颳起一股「李小龍旋風」。李小龍拍電視劇「盲人追凶」(又譯「血灑長街」)，他獨創截拳道，在影片中大出鋒頭，一炮而紅，並成為好萊塢「中國武打第一名人」。

1999年，美國時代雜誌選出20位「世紀英雄偶像榜」，李小龍名列其中。不幸的是1973年7月，李小龍在香港九龍塘英年早逝，他的演藝生涯在香港畫上了句號，讓港人更難以忘記他。