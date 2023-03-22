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難為了嬤嬤

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

媳婦的一番話，像鬼魂般在她的腦海來回穿梭，令她徹夜難眠，愈想愈氣。

媳婦說話溫婉，但內容卻令她難堪之極：「媽咪呀，下個月開始，你不用天天來照顧阿B啦，我們不希望你太辛苦，已經請了姊姊，她下個月就會來上班。」

這話是什麼意思？美其名是怕她辛苦，其實是過橋抽板，打完齋不要和尚呢！

孫子甫出世以來，她都是天天準時往兒子家裡幫忙帶他的。每早拿大包小包送菜乘小巴，她都從沒覺得辛苦，也沒有說過半句，想不到媳婦會以此為由，把她幹掉。

想起可愛的孫子，她就百感交集，想笑卻又想哭。

這個孫子是她帶大的，他最喜歡跟著嬤嬤，她餵他吃嘛，他都會合作吃得多。嬤嬤叫他什麼他都依，不曉得是否媳婦對他太凶，他很多時候都不聽媽媽的話呢。

是否媳婦妒忌她，所以要幹掉她？

她再細心思量，兒子說的話是有玄機的：「別寵壞孫兒，佢已三歲啦，該自己吃飯，不該餵食了。你別什麼都依他，不必他要什麼你就滿足他！」她愈想愈氣，他這個爸爸都是由她湊大的，又不見得他被寵壞？

「嬤嬤！嬤嬤！」在夢中，可愛的孫子從遠處向她跑過來，伸開雙手撲進嬤嬤的懷裡，孫子熱情地吻著嬤嬤的臉，她帶夢中笑得開懷。

「嬤嬤！嬤嬤！」孫子熱情地撲進她的懷裡…她定神看，這個原來不是夢。「媽，你不來，阿B不肯吃飯。」兒子說。「這個姊姊帶孩子不穩定，媽咪呀，你可不可以多多來看阿B呀？」媳婦說。

她是做夢嗎？

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