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新冠中招最佳時機

〈每日驚艷〉張宏

朋友A君相約見面，他的狀態十分不佳，吃飯時不斷咳嗽，又流鼻水，而且頭暈身熱。他一邊抹鼻水，一邊疑惑地說︰「吃了一些退燒藥，仍然感到不適，難道我中了新冠？過去三年一直保持不敗紀錄，不是現在被打敗吧？」

翌日他打電話來︰「昨天測試仍然是一條線，到了今天早上，發現出現兩條紅線，證實中招！」

我的即時反應，不是叮囑他小心保重，而是連番恭喜︰「你實在太幸運了，中招的時機十分完美！」

「真好呀！」他也笑著說：「明天到內地出差，還買了高鐵票，今時不同往日，可以大搖大擺，坐車直通內地，連檢測也不用做呢！」第二天如期出門，暢通無阻，盡享通關之便。

這位朋友經常出差內地，親身體驗了各種防疫措施。試過境外人士必須隔離21天，又試過整個小區被封鎖，也試過內地隔離之後回港再隔離。奇就奇在，出入內地多次一直都是陰性，終於在全球復常之後才中招。

「也許是最近不必戴口罩，無遮無掩，才會中招呢！」他說。

今時不同往日，現在新冠中招，拿著兩條線的測試棒，都未必獲得醫生批准病假，必須繼續上班，比流感影響力更低。他現在街照上、飯照吃、差照出，非常開心，實在是新冠中招的最佳時機。

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