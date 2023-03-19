羅湖口岸狹窄通道的擁擠不堪。（圖：張達聰提供）

之所以說不逢辰，皆因我們夫婦初訪港即遇新冠疫情 在內地引爆，其洶洶之勢不免殃及香江池魚，也給我們的首訪帶來意想不到的不便，至今仍覺不爽。

那是2020年1月末，我們從深圳火車站步行到標有「羅湖口岸」字樣的大樓前時，竟生出莫名激動，因為我們終將跨入從未到過的一國兩制另一端。我們過關時為周三中午，應不屬高峰；然迫於疫情威脅，無數民眾都想及早脫離險境，以至千軍萬馬同時穿越陳舊通道，使窄巷更顯擁擠，大有「前者呼，後者應，傴僂提攜，往來而不絕者」之概。

入港界後須填寫健康表格，還需排隊測體溫才得放行，憑空占去些許時間。首次乘坐香港 地鐵，車上同胞熱情地幫我們在手機上搜索女兒為我們預定的油麻地伊頓酒店所在位置，然後一再關照我們該在哪換車和下車。女兒事先提醒我們說酒店有個屋頂溫水泳池可供享用，對喜好游泳的老爸尤其適宜。但到前台一問，泳池因疫情而關閉，我們本應有的福利被褫奪。

放好行李已是下午2時許，我們立即趕到中環附近的纜車站，搭乘纜車直上太平山之巔。在頂峰處我們參觀凌霄閣大型商場，裡面居然樓外有樓，開設好多購物和飲食店，讓人可消磨時間。此外還有個展示香港名勝的大型圖片展，妻子興致勃勃地站到多個圖景前讓我照相，也算是實體遊覽前的熱身。

接著我們就急不可耐地爬坡登頂，一直走到山頂平台去眺望名聞遐邇的維多利亞港。只見眼前是一望無際的藍天和碧波海面，波濤上有四處航行的船艇，岸邊是鱗次櫛比的高樓大廈以及它們身後的重疊山巒，天際則不時閃現振翅飛翔的白色海鳥；這是一幅在電視上常見的攝人心魄畫面，但真的在眼前時仍覺十分震撼，因為它太過壯觀。

然後我們在寒氣中耐心地坐等天黑，終於看到幢幢樓房漸次亮起璀璨華燈，把整個港灣輝映得燦爛輝煌，一片不夜天奇景，唯一欠缺的怕就是節日煙火的耀眼光芒。下山時我忽發奇想，決定徒步而下，既為避公車擁擠嘈雜，又可隨時望見山下燈火。不料走了半個多小時還在山腰，這才意識到山路之遙，市區仍可望而不可及。妻子忙攔下一輛的士載我們到金鐘地鐵站 ，再輾轉找到一家飯店進餐，結束那晚一番折騰。

1月29日晚在旅館電視裡忽聞林鄭特首次日關閉香港高鐵站的決定，旨在阻止病毒和保護子民，但這遽變把我們原定30日坐高鐵去廈門的如意算盤打破。我們心有不甘，30日一早仍趕到西九龍高鐵站探聽虛實，親見地鐵站卷廉門緊閉，這才徒呼無奈。情急下只好實施第二方案，乘坐地鐵回到羅湖口岸，再次通關返回深圳，到深圳後才如願搭上去廈門的高鐵。幾天後得悉，特首於2月3日把羅湖口等四個口岸一併貼上封條，我們暗自慶幸已及時撤離。若仍滯港，屆時真不知如何才能從特首治下的彈丸之地脫身呢！