談起食器，應是從飲食禮儀衍生的要求，並且促進了陶器的發展。古語有云 ：「美食 不如美器」，美食佳餚也要精緻的餐具烘托。中國歷代飲食器具品種繁多，從50多萬年前新石器時代出現最初的食器，到以後歷代發明的以青銅、鐵、陶瓷等製成的各式飲食器具，當中可以窺見不同的烹調技法問世。

食器按其用途，可分為盛食器、取食器兩大類。食器質料，在商代以前，絕大多數為陶器。殷周時，出現了原始瓷器，至春秋戰國而臻於鼎盛。東漢晚期，瓷器達於成熟，魏晉以後，成為食器的主要載體，造型日益多變，器體日趨輕巧，外觀也愈益美化。

中國人對於食器，向來不只求實用，而且講精美，夏、商時期，人們就已經注重食器的紋飾雕鏤。商周時，有一種食器叫作「俎」，是宴會或祭祀時盛牛、羊、豬的大型器具，屬貴族專用品。還有一種貴族食器叫銅鼎。今日食器所用的碗、盤，是流行於宋、元時期。

其實食器文化在中國已漸失傳，禮失而求諸野，精緻的食器要吃日本 菜才見到，可謂琳瑯滿目、各色各樣都有。不過雖然日本食器看起來都長得不大一樣，但其實萬變不離其宗，大多不脫八大分類，包括飯碗、汁碗、皿、缽、蓋物、豬口(專門對應吃蕎麥麵的場合，用來裝沾蕎麥麵的醬汁)、茶器和酒器。

因為受到中國文化影響，日本很多家庭沒有自己專屬飯碗。飯碗和筷子也並非一樣的圖案，但日本餐桌上每次都使用同樣食器，這種習俗，據說始自江戶時代的「箱膳」。箱膳平時可以收納飯碗、湯碗、小碟子、筷子等一人份的餐具，在用餐時將箱子當成小桌子，並將蓋子反過來放上餐具。