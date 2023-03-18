港人喜愛到日本 旅行，除了可以放縱地吃喝玩樂之餘，還可以到各大小Outlet血拼呢！

印象最佳的Outlet是輕井澤的王子購物廣場，那裡風景非常優美，即使是對shopping全無興趣的，拿杯咖啡 坐在湖邊等候，也是不錯的享受（這話當然是為了鼓勵那些投訴太太或女伴沉迷購物的男士而設的）。

女士走進Outlet，又豈會浪費時間？儼如小孩走進了巨型糖果樂園 ，雙眼發亮、雙腳蹦跳，快！快！爭取時間大搜購呀！

記得那次逛王子購物廣場買得不亦樂乎，貨品價錢委實是太划算了。翌日，眾人意猶未盡，決定臨時改動行程也要去Outlet多逛一天。

三年後再遊東京，我們決定找個Outlet逛逛，最後選了南町田Grandberry Park。

那個星期天，我們從澀谷站乘坐東急田園都市線，大概40分鐘就到達南邊的南町田Grandberry Park，大大個snoopy就在車站迎接我們每一位旅客。

這個Outlet不算大，規模十足像英國牛津的Bicester Village，小小地方卻雲集了200多家品牌店鋪，逛完地下樓層還可以跑到樓上去搜購。

逛了不足15分鐘，我即發現這個Outlet有個特色是我愛死的，這裡竟然到處可見兩種地球上我最愛的生物──小孩與狗。

日本新一代都寧養狗也不養小朋友了，在東京市區跑了幾天也很少碰上小孩，但這個Outlet卻是到處都是可愛的小孩，跟他們爭寵的則是小狗們；不論是人或狗，主人都把他們的小寶貝打扮得漂漂亮亮的。

看小孩、看小狗，看得我目不暇給，幾乎忘了看靚衫呢！