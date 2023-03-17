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飲食禮儀

〈六合飛翔〉岑逸飛

談起飲食文化，許多人只想到食物的色、香、味，都與烹飪手法有關。電視台播映的飲食節目，是以烹飪為主。其實飲食文化，尚包括飲食禮儀以至食器。

關於飲食禮儀，有其歷史發展的脈絡和軌跡。人類早期主要依靠採集和狩獵為生，食物不加調製。後來人類逐步學會人工取火熟食及發明水煮方法。新石器時代的進食方式 一般是席地而坐，環火而食，見證於種植業、養殖業和製陶業的誕生。

早期的飲食禮儀，是席地而坐，漸漸形成的傳統規範，便是吃飯時必須坐著進食，男女老少需要依序入席，吃菜是用筷子挾著吃，喝湯一定要用湯匙等。其中坐的位置，在中國古代極為講究，不過此道在今日恐已消失，理會的人愈來愈少，年輕一代根本不懂。但這種規矩不懂也無所謂，守這種規矩已流於迂腐，是魯迅筆下的吃人禮教。

所謂排列座次，誰是主是賓，要分清楚。請客的人，即結帳的人是主人，而主座一般指距離門口最遠的正中央位置，但主座的兩側，其尊卑之分，每一朝代都不同，究竟以哪一朝代為主？夏、商、周、晉（包括春秋戰國、南北朝、五代十國）：文官尊左，武將尊右。秦、唐、宋、明是尊左；漢、元、清是尊右。一般說來，喜慶活動以左為貴，凶傷弔唁以右為尊。

嚴格來說，君主受臣子朝見，南面而坐，左東右西，臣子北面而立，依官位由尊至卑一字排開，左西右東。若依易學，太陽從東方升起，西方落下，官位高者在東，卑者在西，應是尊右賤左。

總的來說，華人的飲食禮儀，一切以體現等級制度和尊卑的儒家思想為原則，某些規矩是出於禮貌和身分，也有源自習俗。

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