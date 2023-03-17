體能之巔︰婆婆大挑戰

全家看完Netflix健美男女真人秀《體能之巔》，熱血沸騰，我問家母︰「我們去健身 室上課，想不想一起去？」84歲的家母爽快答道︰「好啊！」

她自從一年多前換了人工髖關節 後，一直不願多走路，每天的「運動」只是在客廳步行，家人一直鼓勵她活動筋骨、鍛練身體，但怎樣也勸不服她，想不到小鮮肉真人秀成功讓她踏出家門做運動。

「婆婆級」健身訓練當然十分輕巧，先踩健身單車，不設任何重量、速度和時間限制，愛踩多久便多久。她有如小朋友進遊樂場，凡事皆好奇，在健身單車踩了十幾分鐘，這是強化腿部肌肉 的好開始。

休息後再做拉力訓練，用最輕的10公斤重量，做20下拉力訓練，休息後再循環一次，這是強化雙臂、背肌的好訓練。

健身之餘，還有「福利」。四周皆是虎背熊腰的健兒，肌肉結實有力。她在大家身邊不禁努力起來，認真鍛練。第一天訓練後，她的腳步竟然穩了一些，整個人的背脊伸直一些，健身室的朋友們都大讚︰「好叻女！」

我不禁想，全港公公、婆婆數之不盡，人人皆需要強化肌肉，有如「藍海市場」。若有健身教練專注「金齡健美班」，生意一定源源不絕，而且可造福人群，讓所有公公、婆婆的腳步更穩，腳踏實地做人。