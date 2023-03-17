日籍型男廚師Namae Shinobu，剛獲得Asia's 50 Best Restaurants' Icon Award 2023的殊榮，他主理的米其林三星法國餐廳L' Effervescence，是我最想光顧的其中一間東京餐廳。

於出發旅遊前兩個月，已緊鑼密鼓籌劃了，最後還是失敗告終，東京確實有不少人氣餐廳是一桌難求的，面對現實吧。

真幸運，最後成功訂到另一間人氣法國餐廳，位於東京四季酒店七樓的SEZANNE。這間米其林兩星餐廳的主廚Daniel Calvert曾於世界各地名店工作，計有紐約的Per Se、英國 的The Ivy等，而任職於現時這間法國餐廳之前，他正是香港 名店Belon的主廚，相信不少港人食客也曾跟Daniel有過一面之緣呢。

安坐於餐廳的中央位置，環境華麗舒適。不遠處開放式廚房裡的狀況一目了然，我突然打著哆嗦！這天較早前乘飛機時剛巧看了一齣驚悚電影 《The Menu》，片中那間著名餐廳的擺設，跟這裡幾乎是如出一轍。電影中，食客與變態廚神最後是同歸於盡呢。

幸好，SEZANNE提供的美食並沒有賣弄花巧而可笑的泡泡或乾冰，每道菜都是華麗而踏實的，糅合了法國和日本的食材精髓，奶油生蝦甘甜、奶油湯裡藏白子有創意、北海道牡蠣和帆立貝含在嘴裡是幸福的味道、Akamutsu（赤鯥魚）外皮脆卜卜、鹿肉比牛柳更鮮嫩……就連三味甜點也是一絲不苟的，當然是少不了合時水果，那是來自愛媛縣的著名蜜甜柑。

我給這餐的評語是「Impeccable」（無懈可擊）！

後記：三天後，另一位好友光顧了SEZANNE，她投訴全晚的醬汁都過鹹，失手了？！聽說當晚主廚Daniel是因事缺席。