在網上看到一幅漫畫，發人深省。畫中見到人堆中，每人手上拿著手機 ，目不斜視看著螢幕，一臉慌張；畫中的另一角，只見路旁的公共長凳上坐著兩個機械人，手中拿著書本在看，十分諷刺的畫面。

捫心自問，我們每天花多少時間，在手機上搜尋資料或傳達信息？我們是相識滿天下，當中有幾多深交？又或者只是素未謀面的網上朋友？

一個由人類開發的人工智能 聊天程式ChatGPT，引發社會討論，究竟這個工具，是協助人類提升工作效率、輔助學習，抑或取代人類運用腦袋進行思考的工具？

還記得以前在大學上課，背囊有厚厚的課本，還要在大學圖書館，花上不少時間搜尋參考書及蒐集資料。今天，大家只需輸入關鍵字句，在很短時間內，它就可以提供洋洋灑灑的文章，難怪有大學公開表示，禁止學生在課堂和功課使用類似的軟體，避免抄襲之嫌。

正是一石激起千層浪，人工智能背後是依靠人類輸入資訊，數據愈多，可以提供的內容就愈豐富。新科技永遠是雙面刃，用得其所，可以為社會增值，讓學習變得更容易，終身學習再不是口號。反之，可以為社會帶來新風險，尤其是對教育 下一代的價值觀，及分辨是非黑白的能力。

我們要擁抱科技，但作為父母、教育工作者及政策官員，也要引導學生正確使用科技帶來的便捷。