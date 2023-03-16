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東京牛餐

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

日本這地方，不論去過多少次，每次行程都可以安排全新未嘗過的美食，依然驚喜連連。喜歡吃牛的朋友，USHIGORO S. GINZA是一定不會錯過的選擇。

這間牛店只提供獨立房間，尤其正值疫情期間，食客吃得特別放心。烤爐邊內置強勁抽氣系統，房間壓根兒沒有油煙味，絕對不會吃到一頭煙。

這點對於潔癖的處女座來說，是非常重要的，我最怕那些抽氣差劣，吃罷一餐需要全身衣服乾洗的店鋪。

第一味以脆卜卜紫菜裹著的生牛肉，味道清新可口，帥哥侍應隨後逐一為我們烤厚切牛柳及牛舌。牛塊含在嘴裡，牛汁濺出後，立即添一口晶瑩剔透的白米飯，兩者搭配得天衣無縫。

吃完數片不同部分的厚切牛柳，有點膩，侍應小哥再折返時，為我們端上一碟三款的精緻蔬菜，真是貼心安排。休息片刻，第二輪薄切牛肉上場，太美味了。價值700港元的午餐，以冷麵和雪糕作結；離開時，我們跟侍應小哥說：「We'll be back！」那是真心真意的。

東京是去之不厭的，皆因美食繁多，平（便宜）有平食、貴有貴吃。翌日，我們選了人氣商場Scramble Square 12樓的Shabushabu Tsukada Shibuya。

全店設有吧台，前面一人一鍋的設計，絕對合乎衛生原則。午餐包括一碟多片的薄牛肉、一碟什錦蔬菜和一碗米飯；這麼普通的搭配，我是沒有絲毫期望的，可是當牛肉入口融化之際，精神旋即為之一振。

結帳時，兩人總共380港元（約48.5美元），超值。

美食 蔬菜 疫情

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碧海晴天中的浮世聖域

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