1949年，中國大陸政權易手，這一年夏春之交，母親帶著我和弟弟到了香港 ；這是第二次逃難。第一次是1937年對日八年抗戰爆發時，逗留數年後回到廣州，三個人流落在九龍。在美國的父親每月匯款接濟，僅夠生活上的開支而已。

這彈丸之地，驟然增加了成千上萬的逃難者，住屋愈來愈緊張，一室難求，來不及計較環境好壞了。

總算幸運，和三名年輕的廣東開平籍同鄉，租下深水埗青山道九江街北向盡頭處一幢新樓一層，三臥室一大廳，還有廚房和浴室廁所建在後面的天井。天井的面積頗大，呈三角形，由一道十多尺高的圍牆與後巷分隔，我家在天井豎起晾曬衣物的架子；三位同住的青年，孔武有力，天天早上在天井做晨運，耍太極拳、舞刀槍劍戟。

住處在地下，臥室和大廳的地面鋪的是混凝土，沒有地毯，到了冬季，寒潮來了，地面有如冰層，踏在上面冷得鑽心。臘月的一天，下午2時許，眾人吃過午飯都躲進房間睡覺。那年代還沒電視，又買不起收音機，屋內寂靜無聲。

一個賊子誤以為室內無人，翻越圍牆、跳進天井，把我們晾在竹竿上的衣服統統收起來，正要逃離。碰巧一位同住的青年上廁所，撞個正著。青年大叫：「有賊！有賊！」屋內的兩個室友聞聲衝出，賊子被他們三個按倒在地，一個一邊罵賊子「沙膽(大膽)」，一邊把靠牆放的大木棒拿在手中，那是練武用的冷兵器，如果三個後生要「教訓教訓」這個匪類，後者不死也得斷手傷身。

「住手！住手！」一個女性嗓門在後面響起，年輕人高高揚起的木棒停在空中。眾人扭頭，一看是我母親。年輕人對長輩素來尊重，不再蠻來。母親懇切說：「不能打人，這裡是香港，用私刑是犯法的，打人要坐牢，只能把他交給差人處理。況且，假如他有妻兒，你們把他打傷，他一家人怎麼過活？於心何忍！」

母親再走近一些，彎下腰，細看被按在地上的傢伙，衣衫單薄，人十分瘦弱，雙目無神，一臉驚惶，身體頻發抖。母親嘆口氣說：「窮才做賊，沒有人生下來就是壞種，沒有人喜歡偷偷摸摸，都是被生活逼得沒辦法；他還沒拿走我們的東西，你們都念過書，大學生，總該知道得饒人處且饒人，做人要積福積德，你們放了他吧！」

青年人聽了低頭不語，少傾，一個說，照著辦吧！一起把按賊人的手鬆開。賊子翻過身，並沒有馬上站起，順勢伏在母親跟前，重重地磕了三個頭，母親說：「知道你的難處，可是要走正路啊！」賊子淚流滿面，不發一言，從後門離開。

那一年我年紀很小，年輕人叫「有賊」時我在房裡不敢出來，趴在窗子上看，沒看到賊子遭痛打，有點惋惜。長大了，才完全理解母親的話，知道做人，有時候是要給人家留點餘地的。母親是虔誠的佛教徒，2002年無疾而終，享壽90歲。