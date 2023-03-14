Omakase(無菜單料理)這玩意有人喜歡，有人不喜歡。

我喜歡，是因為我信任日本 壽司Master會將最好的誠意送上，最新鮮的食材，經由壽司師傅極致手藝握成的壽司，是一種藝術品。倘若要分神猜對方是否以Omakase來散貨或是控制成本，那委實是太傷神了。

東京的壽司店繁多，最著名的人氣店絕不容易訂座，太馬虎的我又不想，千挑萬選，最後選了位於銀座的一星米其林壽司店Sushi Kojima。聽說該店Master每天大清早，都會踩單車到魚市場親自挑選食材，不禁有種莫名的好感。

全店共有十個座位，但這一輪卻只有五位客人，我的心一沉，人氣壽司店不都是一位難求的嗎？來不及懷疑，師傅已將頭一道餐鮑魚送上，味道不俗呀，不愧先聲奪人！隨後的牡丹蝦魚生(刺身)、香煎魚塊和深海八爪魚鬚熟食，都十分可口，很滿意。

主角上場了！第一道比目魚壽司送進嘴裡，眉頭不禁皺起來，飯糰怎麼這麼硬？米飯不是該晶瑩剔透而軟熟的嗎？第二道、第三道…可以肯定當晚預先煮的壽司米飯出了事，就連layman(外行)如我，都清楚煮壽司飯絕非簡單，當中隱藏太多的學問了，是師傅未夠班(水平不夠)？或是偶然失手？

也許是我們被寵壞了吧，其後端上的壽司太平凡了，屬零驚喜；最後那款Tamagoyaki(玉子燒)更是難吃得吞不下，人家說簡簡單單的玉子燒是一家壽司店的靈魂呢，太失望了。

全晚都吃得特急，未嚼完一道，下一道已端在面前，還以為是吃快餐！不旋踵下一輪客人已到達，價值2500港元的Omakase，竟趕在個半小時完成；而最最不能原諒的，是這店竟然甜品欠奉，連水果也沒有！