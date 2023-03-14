關於取名，取洋名不同取中文名，因為中文名千變萬化，漢字數目眾多，東漢的《說文解字》，收字9300多個；到近代的《中華字海》，已收字達8萬5000多個，所以中文取名，除非跟隨大流從俗，不是耀宗便是耀祖，不是振中便是振英，否則中文名很難雷同。

英文名則不同，來來去去都是那些名字，而且不少英文名由於歷史和文化的原因，都有其特定的涵義，好像註冊商標一樣，這可說是英文名的姓名學，取英文名者不可不知。

例如許多英文名都與《聖經》有關，說自己是John，總會令人聯想到施洗約翰；若是Paul，總會令人想起《使徒行傳》，他起初不相信耶穌，為自己所敬拜的真神大發熱心，並且極力迫害信耶穌的人，但他後來在往大馬色迫害門徒的途中，得到耶穌奇妙的揀選，歸入耶穌名下。

還有David，會令人想起《大衛王與貴妃》(David and Bathsheba)這部電影 。劇情講述以色列 的大衛王為愛上了一個有夫之婦拔示巴，拋棄了神與良知，還設計殺死愛人的丈夫忠臣，以為自己的智慧可以瞞過所有人的眼睛，但瞞不過上帝。

說到歷史和神話，那麼取名Alexander，難免想到是個大帝；取名Helen，怎會不想起《木馬屠城記》裡的Helen of Troy；取名Athena，那幾乎是希臘智慧女神的專用名稱；至於Diana，既是羅馬的月神，也同時是眾人愛戴的王妃。

除了《聖經》名字，還有皇室名字、小說 主角及電影明星名字，早已深入人們腦海。例如Elizabeth，不是英女皇專用嗎？但同是女皇，取名Mary，便曾大開殺戒，因而有了Bloody Mary(血腥瑪利)的稱號，令人毛骨聳然。至於小說主角，如看過《Rebecca》這部小說或改編電影(港譯《蝴蝶夢》)，則Rebecca的形象，難道是蛇蠍心腸？