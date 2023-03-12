那天，八歲的兒子一臉凝重地跟爸媽提議：「我不想上學啦！」

爸媽為之一怔，以為兒子是跟他們開玩笑：「傻瓜，你不上學，那你想去哪裡？」

「我想留在家看書，我有好多事要研究，上學浪費我好多時間！」男孩認真地解說。

爸媽愣住了，瞬間不懂該如何回答。「但是上學是你的責任嘛，上學可以讓你學習！」媽媽竭力遊說。

「唉，但老師教的，我全部都懂了，坐在課堂好悶呀！」男孩托著腮說。

「去上學有老師教你，有什麼不懂的也可以問老師，可以互動嘛！」爸爸說。

「我有不懂的去問老師，反而被老師說我搗蛋搞事呀！」「你問老師什麼？」「我問他黑洞裡面有些什麼物質？」

聽到這裡，我嘰咕笑個不停，憂心忡忡的爸媽拿我沒辦法。「你們真的有了寶都不知，你們的孩子有機會是資優兒童呢！」

爸媽一臉狐疑：「怎麼可能呢？是，他的確記性好、學東西很快，但他並沒有考第一名，怎麼會是資優呢？」

不少資優孩子會對自己感興趣的事物特別專注，所謂「偏向一邊」，興趣不大的課目得分未必高，容易影響整體學術表現。「是啊，除了他不喜歡的中文科目，其他全部都拿A了，不過，中文科就拉低平均分數了！」媽媽猛然明白。

我贊成讓資優孩子跳班，又或某些特強科目可跳班，要保持孩子的學習興趣，是需要彈性處理的。