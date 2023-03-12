「拔白蘿蔔的男子，用一根白蘿蔔，為我指路」。這是小林一茶的一首俳句。設若你是旅人，路過一片菜地，碰巧一個男子在拔蘿蔔。你向他問路，他直起腰，舉起手告訴你，路是那個方向，你注意到他手裡拿著白蘿蔔；同樣，你向修車的問路，他指路的可能是一個扳手；你向建築工人問路，他指路的可能是一把瓦刀。也可能遇到奇特的，比如，向從美容院走出來的大媽問路，她把纖纖玉手在你面前緩緩伸開，仔細解說怎麼走，如果你把感謝的重點，放在她剛剛完工的彩甲上，那就是雙贏。

俳句講究的是即景和頓悟。小林一茶這一首，寫的是為時極為短暫的真實遭遇，這等事誰沒遇到過呢？你我不當一回事罷了。也許有膠柱鼓瑟之輩，責備詩人少見多怪：手裡的蘿蔔，來不及放進籮筐，難道你非要他放下蘿蔔，再鄭而重之地「揮手指方向」。然而，我佩服詩人，他偏有能耐，把平常化為不朽。

讀著好玩，是第一層次。為什麼「好玩」？因它的底子是溫暖的俗世。那男子正忙著，迷路者上前叨擾，人家毫不在意，熱心地指引方向，讓倦怠的旅人清楚路向後，心裡踏實起來。

不要小看指路的恩德，我永遠忘不了一幕。二十多年前，和家人駕車數百英里去洛杉磯加大 ，參加兒子的畢業典禮。快進入會場時竟迷路，在馬路上繞來繞去，時間快到，急死了。見到一男士推著嬰兒車經過，請他幫忙。他並非「拿著嬰兒車指路」，而是停下，拿筆和紙，畫了一個簡易地圖，我按圖而行，按時抵達。

引起聯想，是第二層次。如果不怕被譏為過度昇華，且把「指路者」升格為彼時的偉大領袖，那只「巨手」所指的方向，據說就是全人類都得解放的天堂。沒有手拿蘿蔔，然而雄才大略云云，只有一個結果：災難。

引起思索，是第三層次。拔蘿蔔的男人，不會拿扳手、瓦刀給你指路。他是農民，告訴你的路徑，是他熟悉的，因為住在這一帶，他的把握就這麼大，不會向你講解怎樣登上珠穆朗瑪峰。

我一位住美國的朋友，他母親在中國務農一輩子，不識字，也沒出過遠門。春節到了，他給母親打電話，母親少不得嘮嘮叨叨，天冷記得添衣服啦、除夕別忘記拜祭祖先啦。最後，母親問：去你那裡要幾天？什麼幾天！她指的是坐火車，老人家攢了一籃子雞蛋 ，要帶給不會說中文的孫子。如果這位慈祥本色的女性，有領袖的氣度，教兒子如何謀國、濟世，怎樣投資 理財，他敢不敢接受？

我特別被「拔蘿蔔」的場景所感動，還有一個私密的緣由。我家鄉丘陵地帶有一地方，名「潮境」，它出產的白蘿蔔馳名海內外，我吃過多次，個頭不大，絕非誇張，水分飽滿到這個程度：人在蘿蔔地，從壟頭踏一腳，壟尾的蘿蔔應聲裂開。清水煮之，不必加肉、骨頭、味精，味道之佳，別地的同類菜品，哪怕是牛腩蘿蔔、羊肉蘿蔔，也瞠乎其後。如果還鄉，我當去一趟離家二十多公里的潮境，只要季節對，會遇到拔蘿蔔的人，不管迷路與否，都要趨前打交道，說：「請把這一筐蘿蔔賣給我，不必過秤。」