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黃斑病變

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

先前才自滿地跟友人說：「看我這把年紀，一顆藥或補充丸都毋須吃呀，呵呵呵！」話未說完，就出岔子了。

首先是膽固醇偏高，醫生建議我要每天吃一顆降膽固醇藥。都怪自己無肥肉不歡，豬腩、肥豬排、肥叉燒，還有內臟、魷魚、鵪鶉蛋等都來者不拒，出事是遲早而已，活該！

然後，那次跑去買KFC的辣雞翅時，怎麼了？究竟多少錢？為什麼牆上一列牌子會像蓋上了一層霧，怎麼也看不清楚的呢？

後來還是跑去做了詳盡的眼睛檢查，結果令我有如遭雷擊！醫生證實我患了黃斑病變，其中右眼狀況更屬頗為嚴重，必須做手術

天呀！還以為是小毛病，怎會這麼嚴重呢？如果我提高警覺早些發現，情況是否不至於這麼糟？雖然我愚昧無知，但對「黃斑病變」這眼疾也略知一二，若未能妥善處理，有可能會瞎眼呢！如果瞎了，從此就不能搓麻將了。

「你不用怕，我介紹營養品給你，我朋友患黃斑病變、青光眼都吃它。」

「我老公也有黃斑病變呀，手術後要頭向下趴幾個星期！」

「我同事剛剛才做了這個手術，要不要給你注意事項？」

突然發現身邊患眼疾的朋友可真不少，是都市病？是老齡化？

連好友蓮娜也安慰我：「我左眼也有問題，不過都會習慣的。」我跟她說：「這樣我們兩姐妹就更不能分開了，我們一起走，還可以共用一對好眼睛囉！」

這時候，還有什麼比幽默感更有效？

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