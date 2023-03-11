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起舞的內衣

〈太平山下〉赫連擁

許多年前在香港的夜市裡，曾有這麼一位老兄，給我留下畢生難忘的印象。

那是還沒有發明手機拍照錄影、傻瓜相機與V8攝影機當道的時代。我和同為女性的台灣朋友去廟街夜市瞎逛，走到一段賣日用品與衣物較多的街道上，不經意地，就在一個內衣攤位拐角處發現了這位老兄。

他個子不高，相貌給人沒啥存在感的感覺，年紀應有30出頭，頭髮茂密凌亂，衣著倒是整齊合宜。他舉著一台型號在當時屬於非常高檔昂貴的V8，在拍攝攤子裡的內衣。

這個內衣攤的貨品幾乎有一半以上是胸罩，老闆是一位身材高大而又有點兒富態的師奶，三面牆架全掛滿了各種形式的女性內衣，那陣仗就像是把內衣「赤裸裸」地「當壁紙貼」的效果，顏色與設計從素雅保守到誇張大膽，我從沒見過進貨這麼全面的露天攤位，用滿眼驚艷來形容絕不誇張。

夏天夜裡吹著舒服的涼風，胸罩、內衣與內褲不時隨之擺盪，蔚為奇觀。

攤位外圍的一隅，展示了一套非常醒目的三件式花花公子女郎性感內衣，包括了文胸、內褲加絲襪，被巧妙地穿在特製的衣架上高高吊起，撐出令人遐想的線條來。衣架頂端是活扣，風一吹，這套內衣就會360度旋轉，又因架子本身有點重量而不會瘋轉。

就見這位仁兄掃過一面牆架之後，像是發現了獵物般地轉移鏡頭，伸長了手，把攝影機拿穩了，他接著踮起腳跟、仰起頭來緩慢地走拍，我看到他因為拍攝過於專注而忘情地張開了嘴，狀似臣服在了那套內衣「腳下」，雙眼盯著鏡頭的同時，圍著標的物走轉了一圈，然後頓了頓幾秒之後，又重複了剛才的動作一圈。

他的嘴一直張著，許久不見閉上。

我與朋友面面相覷，抿緊了嘴忍笑也不敢說話。我們的眼神似乎不約而同在問對方：到底要不要把這個人當作變態來看待？既然是變態，那得離遠一點……。

於此同時，發現包括我在內，想進棚子看看內衣的過路人，似乎也都猶豫了，大老遠跟他保持了距離。

那老兄毫不要臉地拍攝內衣，我們卻不敢拿相機偷拍他拍內衣時的模樣。那個年代還沒流行YouTube視頻分享，現在想想，不管是我拍的照片還是他拍的影片，發表出去應該都會爆款吧？

嚴格說，這位仁兄在攤子前拍攝的時間並不是很長，然而，由於他所選拍的「模特」太過扎眼，我彷彿看到了周邊的路人們都被凍僵了似的，屏氣凝神地在關注他的一舉一動，像是有默契地在等待他拍完後離開。

「衰鹹濕，還讓不讓人做生意！」師奶攤主看人走遠之後，冷不防地對著空氣迸出了這麼一句。路人們如遇解除警報般地，紛紛鬆口氣，與身邊認識或不認識的人對視、心照不宣地笑了起來。

當時便和朋友討論過，要是這位仁兄長得帥一點、個子高一點，我們會不會就直接認定了他應該是個專門研究內衣的服裝設計師？或者，也可能是個專業攝影師還是什麼獨立製片導演，正在拍些很另類的藝術主題？

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