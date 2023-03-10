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3年大解放

〈簡單‧生活〉魏綺珊

望穿秋水，終於等到解除口罩令，我以前曾經想像，當口罩令解除，大家都會將口罩束之高閣，但實施第一天，街上不少人仍然佩戴口罩，身邊的朋友說，都已經習慣，一下子脫掉會有不安全感。

上月在台灣參加單車團，當時在戶外已經不須戴口罩，但走在街頭，幾乎只有我和丈夫沒有戴口罩。終於可以上街呼吸新鮮空氣，不用整天吸入自己排出的二氧化碳，感覺特別爽；但當要進入商店的時候，就要立即佩戴口罩，猶如要走進商店蒙面搶劫一樣，感覺十分有趣。

有人說，因為家中尚有大量口罩存貨，所以會將口罩用完為止，這是本末倒置的想法。過去三年大家與口罩日夜共存，彷彿已經成為身體的一部分，突然間被告知能夠脫掉，反而不自在；人的生活習慣及模式，不知不覺被改變，想起來也令人感到意外。相反，有些人一直期待不用規定戴口罩、希望盡早回復以往的生活，尤其知道世上的病毒不會完全消失，只能與它共存。我絕對不會懷念戴口罩的日子，但三年前香港人要在深宵排隊搶口罩，商店趁機提價，讓口罩變得彌足珍貴，這些回憶沒齒難忘。

感謝口罩在過去兩年多保護我們的身體，確實這段時間連普通傷風感冒也幾乎絕跡。三年絕對是一個不短的日子，希望它永遠塵封，不要再來。

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