年輕人跟我打趣說：「假若在東京每天吃一碗不同的拉麵，恐怕住上半年都吃不完。」

東京拉麵繁多，各有不同特色，即使隨便挑一間，水準都不會差到哪裡去。不過，在短短數天的旅遊期間，當然是想精益求精，要選Sure Win的拉麵館。

我百分之百順從年輕人的選擇，因為他們掌握了最新的拉麵情報，不會像我們這輩人，慣常靠殘餘記憶，嘗試找以前曾吃過的味道。最後不是店鋪已結業了，就是味不如前，也許歲月已悄悄將味道的追求提升了吧。

年輕人引路，把我帶到距離澀谷車站不遠的一條大街，然後拐進一條小路，一間小店門外已出現人龍，那正是午飯時間。這間小小麵屋Menya Nukaji只設有八個座位，食客幾乎清一色是年輕人，看似是熟客吃慣的模樣。

這家的沾麵是我吃過最夠韌度、最彈牙的，濃湯標榜為「W Soup」，即混合豬骨和魚乾的Double Soup。老闆笑臉迎人地細心逐碗煮麵，並沒有因為外邊多人排隊，而馬虎快煮務求多賺塊錢，我喜歡！

兩天後，年輕人把我帶到歌舞伎町外圍的拉麵館Ramen Nagi，那道紅色亮燈的窄窄階梯我認得，這間不就是不少網紅曾介紹的24小時營業麵館？

在樓下窄巷排隊等候時，不禁嘖嘖稱奇，東京就連區區一條窄巷也無比清潔，不見「小強」，連一滴汙水也沒有，真厲害。

這家湯麵很大碗，湯濃麵粗而有彈性，但要吃得夠快，不然寬麵條會很快變糊呢！