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如果世界沒有電郵

〈每日驚艷〉張宏

通關後，各種工作如雪片般飛至，我們要北上交流；內地也有不少人南下訪港，手頭工作如期進行，新的工作連綿不絕，同事們工作量接近爆棚狀態，周末必須工作及回覆電郵，更是家常便飯。

「從何時開始，所有人的工作都變得愈來愈忙碌？」朋友A教授拿著咖啡有感而發。

「所有事情都『提速』，電郵回覆要快，跟進討論要快，宣傳推廣也要快。現在眨眼間發出電郵，想慢也不成呢。」我回答。

的確，有了電郵、手機通訊程式之後，所有交流秒速進行。以往執筆寫信的人們絕對幻想不到，一項活動從構思到製作、到推行，快起來有時只需一個星期。背後的籌備當然更加緊張，慢也慢不來，大家說話、走路都提速，爭取時間。

忽發奇想，如果世界沒有了電郵，能否把速度慢下來？A教授笑說︰「如果所有人停用電郵，則每一封信大約賺到7天時間。因為寄出一份公函，起碼一星期才有回覆，再回信的話，又要再耗一星期呢。」

我每天收到100多個電郵，大約等於700多天，也就是一天等於兩年的信件往還；若可以重拾舊制，以紙筆傳情達意，每天的郵件數量應該可以大幅減少吧。坐著幻想幾分鐘，我們看看手表、放下咖啡，又匆匆趕回辦公室，繼續與電郵搏鬥。

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