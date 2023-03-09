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「東京，我來也」

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

以前曾創下一年之內，先後遊日本三趟的紀錄，料不到至今距離上趟遊日本已有足足三年，期間經歷過可怕的世紀疫情，讓人徹底洞悉幸福非必然的道理。

再次有機會遊日本，不禁有些許曾經滄海的感覺，出發的前一天，竟然內心如小鹿亂撞，十足像小學生去旅行的興奮模樣。

以前乘飛機，不論是長途或短程，我都習慣只喝飲料而不吃東西的，單是嗅到飛機餐的氣味，已教我怕怕；天曉得是JAL提供的飛機餐太出色，又或是我終於學懂珍惜了，全份餐我都吃得津津有味，心情備感開朗。

雙腳一踏在東京成田機場的一刻，鼻子不期然發酸，我是在做夢嗎？可是，要真正實現夢想之前，先要認真應付眼前一關又一關的檢查。明明已在出發前登上「Visit Japan」拿了兩個QR Code，為什麼仍要額外拿Code？舞來舞去經過數次審查、檢閱針紙、拍照、印指紋……，終於成功出閘。

手續確實是繁複了，但機場每位工作人員態度都是非常親切的，不停聽到「Welcome to Japan」呢，深信下趟再來時，入境手續該回復正常了吧。

卸下行李，走在澀谷街頭，我和年輕人興奮得擊掌歡呼！闊別三年，澀谷依然是澀谷，每個角落都是人潮浮動、充滿生命力，絲毫看不出曾被疫情蹂躪過的痕跡。

我們在兩個月前已預訂好數間米其林（米芝蓮）餐廳，但身旁年輕人此刻卻大喊：「什麼都別說，先去吃碗拉麵！」對！出發！

日本 疫情 機場

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