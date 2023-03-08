「我好不喜歡我媽，由小到大她都成日講大話！」少女的話讓我有無限感觸，可以想像，當你發現自己最該信任的親人，竟然是個沒句真的大話精時，那是一種極之氣結的感覺。

那種感覺，我似曾相識。

天曉得是否那個年代的父母都喜歡以謊話來欺騙小孩，那時天天都會響起這類的謊言：「如果妳不快點睡覺，長手佬就會來捉你」、「如果妳吞了西瓜籽，頭頂就會長出西瓜樹」、「哦，妳是從我腋下生出來的」。

小孩起初深信不疑，年紀漸長會半信半疑，不記得從何時開始，不僅會翻白眼，還會刻意做相反的事情。

「吃巧克力勿用牙齒，當心妳的牙會爛，把巧克力含在嘴裡就好。」媽媽又來說謊話了，我根本不相信，還會刻意大吃特吃。

有些大話是萬萬不能講的，爸媽若講了，孩子是會記你一輩子的。

那個可怕的夢境不時會來襲，已經超過半個世紀了，依然揮之不去。一覺醒來，我發現自己身處在一個完全陌生的地方，室內有種濃烈的氣味讓我感到不安。「媽媽！媽媽！」我拚命狂哭！不曉得哭了多久，媽媽真的出現了：「媽媽，帶我回家去呀！」媽媽沒有理會我，埋頭跟一個穿白袍的女人寒暄，神情有點怪兮兮的。

終於，媽媽朝我的方向走過來了，「媽媽，抱抱！抱我回家呀！」媽媽笑盈盈地說：「不要哭，媽媽要去洗手間，一會帶妳回家呀！」我等了又等，等了再等，媽媽就此一去不回，再沒出現了。

那是我兩歲時住醫院的可怕經歷，不曉得是否從那天開始，我不再相信媽媽說的話了。