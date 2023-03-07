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如何紀念哥哥？

〈每日驚艷〉張宏

今年是「哥哥」張國榮逝世20周年，歌迷們的紀念活動充滿關懷，其中一項惠及劏房戶的「友營飯」，令人感到特別溫暖。

收到老朋友蕭潮順的通知，今年「健康蛋」及「好聲」會幫忙派愛心飯盒。

綜藝節目圈子，無人不識蕭潮順及公關大姐大葉潔馨，各大重要演唱會及活動一定有他們的身影。

他們熱心助人，協助「哥迷會」組織特別紀念活動，就是希望以朋友身分，為劏房戶、基層家庭以及因疫情而失業的香港市民，送上一盒盒有營養的「友營飯」。藉著溫暖的熱飯，讓需要幫助的家庭或失業人士得到鼓勵，延續永恒的愛。

「我們並不是求其派『頹飯』，這些飯盒與堂食逾百元的食譜一樣，是我們對受惠者的尊重。」他在自家網站解釋飯盒的由來。

飯盒是活動最重要一環，由王家沙提供，在廚房製作了與逾百元餐廳美食相同的足料飯盒後，放進保溫運輸櫃再送到社區中心，放在暖機內儲存，盡快派給有需要人士。目前籌得的善款已購買超過9000個飯盒，並已派出1500個飯盒，如果有更多人捐款支持，會增加每日派送量。大家每捐港幣1000元（約127美元），就可以送出20個飯盒。想支持的朋友，可以上「好聲」網站認捐。https://soundsgreat.com.hk/wp-content/uploads/2022/10/FunRice-Donation-form-202301a.pdf

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