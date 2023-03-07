談起「維權」這個詞，是中國千禧年代後出現的特有新詞，而西方學者，要到21世紀中期，才注意到這個新詞代表的社會和文化意義。

「維權」是「維護權利」的簡稱，但指的是什麼權利，範圍可以很大，包括人身損害、土地糾紛、醫療事故、以至消費、婚姻等爭議而引起的訴訟。最引起關注的權利，其實是人權，而對政治異見者的訴訟，為他們作辯護的律師，也因此成為一門危險職業。

在西方的英語世界，「維權律師」已成為一個英文新詞，稱為Weiquan Lawyers，指的是一群在中國以法律訴訟來維護中國公民人權的律師。其中最著名的維權案是來自一名南京中醫藥大學學生陳光誠，他係1971年出生於山東臨沂沂南縣雙堠鎮東師古村的一戶家庭，一歲已雙目失明，但從1996年起開始為女性爭取權益，並對殘疾者免費提供法律援助。

陳光誠沒有經過法律的專業培訓，僅是依靠自學的法律知識，被媒體譽為「赤腳律師」。他有的是一腔熱誠和一股牛勁，但同時也得罪了其家鄉的當權派，即山東臨沂的執法分子，首先繫他下獄，繼而軟禁。但互聯網報導此事也令世界各地傳媒蜂湧而至，反而增加他的知名度和影響力。

他頭上的光環，包括2005年入選《香港 亞洲週刊》評選的「風雲人物」、2006年入選美國《時代雜誌》「時代百大人物」以及2007年獲得英國人權組織《查禁目錄》頒發「言論自由獎」等。

他曾於2006年至2010年入獄，自2005年起妻子、女兒就遭軟禁於家中（陳說是「非法監禁」）。2012年4月，他進入了北京 的美國駐華大使館 。5月他與家人離開中國，抵達美國。