記得在網上看過一個小妹妹認真地給媽媽意見：「我希望所有人都可以做朋友，你和爸爸可以做朋友，不要互相生氣。」

看上去大概是四、五歲的小女孩，說話卻充滿智慧：「我從來對人都不會刻薄，態度刻薄的人會變成怪物，最終怪物會吃掉好人，那這個世界就只剩下怪物囉！」

這個小女孩委實太聰敏了，她道出的人生智慧，也許是不少成年人也未必能夠掌握的呢！

我不禁想，她說話的成熟態度是與生俱來的，又或是模仿成年人？她的導師是爸媽？老師？祖父母？

小朋友的模仿力極強，但倘若身邊的成年人不濟，小朋友會學到壞東西，兼且會學得極為神似。

有個四歲小孩說話充滿暴力，「我打你！」時常掛嘴邊，在家裡經常凶弟弟：「你再這麼討厭，我打你！」

在學校她又凶同學：「你不和我玩，我打你！」他說話習慣「要打人」，她是跟誰學的呢？

聽媽媽跟她是如何溝通的吧：「你再不吃飯，我打妳！」、「你不乖乖刷牙，我打妳！」、「我打妳！」、「我打妳！」…孩子自然滿腦子都是「我打妳！」

有爸爸不小心打碎了水杯，三歲兒子老氣橫秋的責罵：「哦，你死了，做錯事，你知不知自己錯在哪裡？」、「還不快點說對不起？」、「大聲點！聽不清楚呀！」小孩究竟是跟誰學的呢？

又有三歲小女孩說要餵媽媽吃飯，媽媽姑且扮寶寶跟女兒互換角色。「吃大口點！」「不准含在嘴裡面，我命令妳快點吞下去，快點呀！」小女孩很凶惡，有點駭人，究竟她又是模仿誰？