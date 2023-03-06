孩子放學回家，悶聲不響直接走進房間。媽媽的心旋即向下沉，她清楚今天是孩子的派默書簿日子，若然孩子能順利拿到一百分的話，他必然甫踏進家門就會揚聲報喜訊：「媽咪，我默書一百分！」孩子今回不吭聲躲進房間，明顯不是好兆頭。

「怎麼樣？發了默書簿沒有呀？」媽媽等不了，連忙隨著孩子背後追問。

「發了啦！」孩子聲音低沉。「那麼多少分啊？」媽媽不自覺地扯高了嗓門發問。「90分。」孩子回答。

如孩子所料，媽媽臉上乍現失望的神情：「為什麼只有90分？你錯了哪兩個字？我們不是已經默寫過很多次嗎？為什麼你會這麼不小心扣了十分？」

孩子別過臉沒有回答，他心裡嘀咕，為什麼媽媽規定他要拿100分？90分其實也不錯了，但媽媽卻看成是不合格的模樣，老是不放過他。

「那麼班裡面有沒有人拿100分？」媽媽問。

「不知道，有吧。」孩子支吾以對，媽媽緊張追問：「有多少人拿100分？」

「都說不知道了！」孩子有點氣。「不過，我就知道共有三人不合格，而威廉 和小津的分數都比我低！」真奇怪，比他高分的他不懂，比他低分的，他卻瞭如指掌。

「你應該跟比較棒的人比較，才會有進步！」媽媽不忘教訓一番。

「老師說不該跟別人比較！老師說只可以跟自己比呀！」孩子反駁，媽媽一臉通紅沒話可說了。