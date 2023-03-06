不論在中國各地還是世界各地，粵菜也是比較受歡迎的菜系。粵菜清淡，講究原汁原味，食材開放，烹製方式多樣，菜品豐富。可能很多人不知道，粵港人吃粥也很講究，粥的品種也很多樣，且不同的粥品滋味完全不同。

從材料分類，粵式粥品有白粥、肉類熬製的粥和其他蔬菜 豆類煮的粥。從材料配製上說，則有單純原料與複合原料不同。肉粥包括肉片粥、牛肉粥、水蟹粥、水蛇粥等；蔬菜類粥有芥菜粥、菜心粒粥、芋頭粥、菜乾粥等；複合材料粥就更多了，比如狀元及第粥、荔灣艇仔粥、砂煲海鮮粥、柴魚花生豬骨粥、皮蛋瘦肉粥、豬雜粥等等，由多種相得益彰的材料合成，當然還有人以名粥產生地歸類的。

說到底，只要願意或喜歡，把什麼放進粥中，粵港人似乎沒有什麼框框。如此名目繁多的粥品，幾乎為大多粵港人熟知並隨時可以自行烹煮。

什麼時候什麼環境下吃什麼粥，粵港人也有講究，視情況而定。肉吃多了人顯飽滯，一般選白粥芥菜粥或菜心粒粥（為了吊味一般會加幾粒瑤柱），清腸胃去虛火消積滯；夏日辛勞工作了半天，又渴又餓又疲累，則會選蛋白質豐富濃郁的海鮮沙煲粥或柴魚花生豬骨粥或皮蛋瘦肉粥；宵夜則可選水蟹粥、魚片粥、滑雞粥，畢竟睡前要吃單純清爽易吸收的東西。

如果僅吃粥尚不足以飽肚，便配油條、炒粉炒麵，或叉燒包、糯米雞、腩汁腸粉等。關鍵的一點是，講究的粵式粥品一定是用豬骨熬出的濃湯作粥底。

蘿蔔白菜，各有所愛。對粥亦然。廣東珠三角人更喜歡艇仔粥，因為那裡河湧縱橫，是艇仔粥的發源地；潮汕人喜歡海鮮沙煲粥，因為潮汕地區臨海，祖輩依海吃海；廣州荔灣區 乃至更大的廣州範圍，人們喜歡及第粥，除了其滋味確實豐富可口，也因為以荔灣為中心的西關一帶自唐代起便是商賈雲集之地，自明代便有了的及第粥，一直深受來自各外埠商人歡迎。還有其名「狀元及第」，含有崇尚詩書高中狀元的意蘊。坊間有傳其粥的起源與南粵才子倫文敘故事有關，才子加持自然為其粥名聲歷久不衰，成為粵港兩地幾乎所有茶樓必備的出品。

雖說粥有發源地，人有口味傳承習慣，但隨著交通物流的發達，只要是好東西合口味，各「名粥」會開花各地。事實是，及第粥、艇仔粥早就隨粵人的遷徙至各處。廣州番禺有幾家規模很大，晚上人頭湧湧的豬雜粥大排檔，顯然是清遠洲心豬雜粥駐紮在此了；還有廣州白雲海珠區等城鄉結合潮汕人聚居地，甚至廣州市中心天河區，也有不少經營夜宵潮汕海鮮砂鍋粥的，在疫情 之前一律人氣興旺至深夜；無獨有偶，香港人喜歡將一種叫泥鯭的魚類拆骨入粥，大約是港人將潮汕海鮮粥單純化作法。我在北美矽谷探親，在蘋果公司總部邊的大華超市附近商區，也有中餐館經營粵式粥品。

末了，在此特別介紹筆者認可的廣東民間排列的九種最受歡迎的粥品如下：皮蛋瘦肉粥、狀元及第粥、生滾粥、艇仔粥、潮州沙鍋海鮮粥、清遠洲心豬雜大粥、電白水東鴨粥、順德龍江水蛇粥，還有沒有任何添加的白粥。

如果方便，喜歡粵菜的食客有必要嘗試一下粵式多樣化的粥品，這是筆者的提議。