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為什麼孩子人緣差？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

有爸媽很擔心八歲的女兒，因為老師說她在班上不合群，對同學的態度又不大友善；心想家裡的可愛小公主，怎會在學校人緣差呢？

難怪他們家女兒經常會哭訴：「學校沒人同我玩呀！」疫情回順，以為所有孩子都會歡天喜地上學去，他們的女兒卻天天嚷著不想上學，怎麼辦？

我坦誠地跟這對爸媽說，孩子人緣差、不受同輩歡迎，原因繁多，但歸根究柢，爸媽是責無旁貸的，因為他們的教育方式是會直接影響孩子的成長。

有爸媽為了訓練孩子強而有力，不容易被人欺負，他們會不停叮囑孩子：「如果有人先打你，你就一定要還手，還要打到他服氣為止，讓他再也不敢欺負你；但是如果你打輸了，回來別告訴我，我沒這麼弱的孩子。」

又有爸媽渴望子女能做個上等人，會不自覺教育子女攀龍附鳳：「你要找人玩，千萬別跟蠢人或窮人玩，玩久了，你的氣質都會變差，同有錢人玩，你才會變高貴，知道了嗎？」

有些爸媽極為緊張子女的表現，不論是學業成績、音樂、運動，什麼都要贏，所以會時刻保持戰鬥格：「如果同學問你找誰補習，你千萬別說呀，他們統統都是你的競爭對手！」

如果是採取以上的方式來教育子女的話，可以想像這些孩子的嘴臉會很討人厭，人緣差也是意料中事，要知道，交朋友是必須交出真誠的。

「不會！我們不會這麼教育子女的！」爸爸咆哮：「完全是因為她的同學很壞！我叫女兒天天請同學吃東西，我不信這些小孩會抗拒引誘。怎料到女兒說，這些同學餅都照吃，但依然不肯跟女兒玩，這樣女兒就得追著他們要求還餅了！」

教育 疫情

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