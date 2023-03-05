1960年代，港生負笈留美之多，如雨後春筍，啟德機場、牛池灣附近交通常水洩不通；香港 僑生留美在餐館打工，比台生有天時地利之便，因LA唐人街十有九家餐館是只做老美生意的廣東雜碎館，北方餐館少之又少，要半工半讀在餐館打工，第一要會講廣東話，第二得英語說得通。

上午談妥，下午上班，晚上賺美金，我這個號稱港台生，打個邊鼓也占了便宜，真不好意思。

台生不會廣東話，進不了雜碎館，唯一去處是好萊塢 區的幾家北方菜館，從洗碗到經理，清一色台生，彼此互相照顧，形同小內閣，蔚為旅遊業奇觀。

在美留學多年，有憂可說，無喜可報，大不了讀完學位，辛苦賺錢、痛苦繳稅，值得緬懷的事少之又少，但總結起來還是有兩事值得一提。

第一件是跑堂做了半年，有一天，我的熟客名歌星貓王來午餐，我的中文名不好記，他要我命英文名，小費也可能好一點，我說你替我命一個，他說叫Harry好不好？我有點為難，因當時T少數電影院 有放A片執照，主角很多就叫Harry。

他馬上回答有一個是好人Harry Truman杜魯門總統，我接受了，一用就多年，我的繳稅洋名，獨此一家別無分號。

第二件是某日駕車，經日落大道Sunset，忽聞車禍撞擊聲，回頭一看，經驗告訢我，被撞暈倒地的受害者很可能是華籍老人，一副強烈民族同溫層的感受立刻升溫，我跳下車直奔過去，告訴白髮警長，我不認識他，但可隨你去做翻譯嗎？警長允許，我上了警車，到了醫院。

急救清醒後，老人給了我一張中文名片，半年前他從香港過來，在姪女「文學博士」所開罐頭食物店任工頭，他姪女在好萊塢也開了一家中餐館，無巧不成書，正是我的老闆娘，他一再向我致謝救命之恩，我說太言重了，離鄉背井，同胞手足禍福同當，必然要伸出援手，請勿將此事告知姪女，我不喜歡裙帶關係，單純一點好。

四年後我學成離職，他一大早來餐館告別，深深向我一鞠躬，送了我一技K金派克鋼筆，突然老闆娘走出來，直嚷著：「為什麼到現在才讓我知道，這裡有200元，祝你一路順風。」我衷心感激。

回到學校，領了畢業證書，一股感觸湧上心頭，我花四年多時間，僅僅學了一門專科，其他專科我還是門外漢，學問根本談不上淵博，因此終我一生不叫別人博士，也不要別人稱呼我博士，我不敢當，一句先生女士稱呼，名聞天下通行無阻。

如今我年過古稀，兒孫成群，屈指一數，不知多少日月如梭過去了，不過回憶總是甜蜜的。