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做對真正老友記

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

香港人口持續高齡化，隨著人口結構及居住環境的改變，莫說三代同堂，與父母同住亦不容易，獨居或雙老長者欠缺照顧的問題亦愈來愈受關注。我一直相信「家有一老，如有一寶」，長輩們一生打拚，全為了建立穩固基礎，讓我們有更好的生活；當他們年華老去，我們就應該肩負起照顧的責任。

公司一直舉辦不同的社區活動，希望能盡一點綿力，從不同方面為老友記（好朋友）送上溫暖。早在四年前，公司與社福機構合作，舉辦「中電耆智大使探訪計畫」。義工們每月上門探訪有早期認知障礙症的長者，透過遊戲及練習，希望能減緩他們在專注力、記憶力等方面的退化速度。有連續四年參加活動的義工，與長者真的成為老友記，受疫情影響，好不容易在剛過去的聖誕派對碰面，就如見到老朋友般開心不已。

疫情令長者們被迫封閉自己，義工們變身作家，訪問參與長者，希望能讓他們再次連繫社區，並為長者準備專屬的生命故事冊，記述他們的故事。有年輕義工同事跟我說，活動讓他了解香港人的艱辛奮鬥生活，讓他更珍惜現在擁有的幸福。

鐵路公司最近就推出「腦友守護」計畫，透過收費系統協助辨識走失長者。當辨識到走失的長者時會發出提示，以便職員協助警方搜尋。其實，只要各企業多行一步，就能為有需要的一群建造出強大的社區安全網。

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