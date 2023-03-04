我從小喜歡戴帽子，年輕時一頭長髮添上一頂帽子，覺得特別漂亮、醒神。

年長了，戴帽子是因為懶惰，戴了帽子就可省卻做頭髮的麻煩了。在倫敦的日子，的確是有戴帽子的必要，尤其是颳大風的時候，戴了帽子既可避免被吹亂髮髻，又可保暖，何樂而不為？

英國 的紳士淑女都非常喜歡戴帽，到處都可找到帽子專門店，款式繁多，單是欣賞已教我眼花撩亂了。

然而，英國人戴帽子是有特定禮儀的，比如男士跟女士見禮時要脫帽。姑勿論是男士或女士，帽子只能在室外戴，走進室內就該脫帽，可把帽子放在衣帽間，女士也可將帽子輕放在膝蓋上或椅子上。

不過，隨著潮流的邁進，女士的帽子已進化成為時裝的一部分，跟衣飾是息息相關的，若女士將帽摘下，弄得頭髮凌亂，那就更失儀態了，所以不少女士在室內也會戴帽子，而不會被視為失禮。

我大安旨意（自行推斷），過去多年來，在倫敦進出五星級酒店或米其林（米芝蓮）餐廳時，很多時候都會戴帽子，也從沒出過岔子，直至那一次。

那次我悉心打扮，戴了最有體面的漂亮帽子，走到倫敦老牌酒店The Dorchester跟好友喝下午茶。料不到一坐下來，女侍應就要求我把帽子摘下來，旋即有青天霹靂的感覺：天呀！我懶惰，沒將白髮染黑呢，怎能將這個醜相暴露在這個高貴殿堂？

那個下午茶是多麼的尷尬啊，那是帽子闖的禍！