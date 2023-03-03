小時候，有一個日子是我最恐懼的，那是老師見家長派成績單日。

媽媽挾著矮小的我，坐在課室門外那長長的凳等候時，是一種等待行刑的感覺。一會兒，媽媽目睹我考得滿江紅的成績時，會否即時暈厥過去？老師定會加重「米」把我「煮」個狗血淋頭吧！(即背後告狀)

「Talkative！」、「Lazy！」、「Daydreaming！」外籍老師果然是毫不留情地把我狠批，只見不諳英語的媽媽僵硬地不停點頭。甫走出課室，媽媽緊張的追問：「究竟剛才老師說你什麼？」「哦，他說我專心、勤奮，有進步的空間。」我鎮定地回答，避過一劫。

中四那年，班主任一臉鐵青吐出的評語倒有點新意，卻又令我摸不著頭腦。「Too much excursion！」回家旋即翻著厚厚的字典，究竟那個英文字是甚麼意思？可以解作「遠足」、「短程旅行」、「遊覽」，統統都與我無關！再看清楚，亦可解作「漂移」、「偏移」、「離題」，老師是批評我貪玩參加太多無聊的課外活動嗎？

料不到這種命運都會有遺傳的，後來當了媽媽的我，陪兒子見老師。

「心散！」、「懶惰！」、「發白日夢！」，老師的一字一句儼如利刃般刺著我的心，我的頭垂得愈來愈低。

終於，我把心一橫，讓兒子轉到那一班只有十五人的學校去，不久，又到了見家長的日子。

「你的孩子上課好專心，好主動幫老師及同學，他人緣好好，好受同學歡迎。」老師娓娓道來之際，本來習慣了垂下頭的我，忍不住大叫：「且慢！老師，你肯定那個是我的小孩，有沒有搞錯？」

究竟是小兒於兩個月裡脫胎換骨，又或是不同老師對半杯水有不一樣的理念？