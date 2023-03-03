我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

見家長日

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

小時候，有一個日子是我最恐懼的，那是老師見家長派成績單日。

媽媽挾著矮小的我，坐在課室門外那長長的凳等候時，是一種等待行刑的感覺。一會兒，媽媽目睹我考得滿江紅的成績時，會否即時暈厥過去？老師定會加重「米」把我「煮」個狗血淋頭吧！(即背後告狀)

「Talkative！」、「Lazy！」、「Daydreaming！」外籍老師果然是毫不留情地把我狠批，只見不諳英語的媽媽僵硬地不停點頭。甫走出課室，媽媽緊張的追問：「究竟剛才老師說你什麼？」「哦，他說我專心、勤奮，有進步的空間。」我鎮定地回答，避過一劫。

中四那年，班主任一臉鐵青吐出的評語倒有點新意，卻又令我摸不著頭腦。「Too much excursion！」回家旋即翻著厚厚的字典，究竟那個英文字是甚麼意思？可以解作「遠足」、「短程旅行」、「遊覽」，統統都與我無關！再看清楚，亦可解作「漂移」、「偏移」、「離題」，老師是批評我貪玩參加太多無聊的課外活動嗎？

料不到這種命運都會有遺傳的，後來當了媽媽的我，陪兒子見老師。

「心散！」、「懶惰！」、「發白日夢！」，老師的一字一句儼如利刃般刺著我的心，我的頭垂得愈來愈低。

終於，我把心一橫，讓兒子轉到那一班只有十五人的學校去，不久，又到了見家長的日子。

「你的孩子上課好專心，好主動幫老師及同學，他人緣好好，好受同學歡迎。」老師娓娓道來之際，本來習慣了垂下頭的我，忍不住大叫：「且慢！老師，你肯定那個是我的小孩，有沒有搞錯？」

究竟是小兒於兩個月裡脫胎換骨，又或是不同老師對半杯水有不一樣的理念？

上一則

俄抽象大師康丁斯基畫作 蘇富比4500萬元落槌

下一則

賽富時空中花園

延伸閱讀

「滿江紅」隨想

「滿江紅」隨想
「滿江紅」電影熱映 景區排長龍打秦檜 背滿江紅全文免門票

「滿江紅」電影熱映 景區排長龍打秦檜 背滿江紅全文免門票
票房超車衝第一陷抄襲「滿江紅」官博引用秦檜「莫須有」

票房超車衝第一陷抄襲「滿江紅」官博引用秦檜「莫須有」
電影「滿江紅」爆紅 中國中學語文從未選編入教材

電影「滿江紅」爆紅 中國中學語文從未選編入教材

熱門新聞

黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（下）

2023-02-26 02:02

南非驚魂

2023-02-24 02:00
西雅圖地區很少人雨天打傘。（王士躍．圖片提供）

雨天不打傘

2023-02-27 02:02
台南市前市長、財團法人商業發展研究院董事長許添財。(本報資料照片)

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

2023-02-23 06:00
林黛玉。（出自《紅樓夢圖詠》，改琦∕繪）

天上掉下《紅樓夢》（上）

2023-03-01 02:02

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選